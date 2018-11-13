تظليلات, بألوان, متزنة, وحتى, جريئة,

L'oreal Paris تطرح مجموعة علب تظليلات La Petite Palette: 5 علب بألوان متناسقة بنهاية غير براقة ومعدنية.

لا يهم ما هو لون عينيك, او ما ذوقك في ماكياج عينيك, La Petite Palette من "لوريال باريس" تجمّلك من الداخل والخارج. علب تظليلات شخصية تشمل 5 الوان, من متزنة وحتى جريئة وعصرية. تقدم لوناًَ قوياً مع دمج الوان دقيقة, هكذا يمكن لكل واحدة ان تحصل على طلة ماكياج مهنية ومتكاملة. العلبة بحجم يمكن وضعها في كل حقيبة بحيث تغيرين ماكياج عيونك من الصباح الى المغرب.الألوان المتوفرة:* علبة Maximalist - 5 الوان ترابية منها برتقالية, حمراء وذهبية.* علبة Fetishist - 5 الوان تتفاوت بين اسود, رمادي وابيض.* علبة Optimist - 5 الوان نحاسية مغرية الى جانب لون توركيز.* علبة Stylist - 5 الوان عارية من الرمادي مع لون أزرق.* علبة Nudist - 5 الوان من مشتقات ذهبي, بني وشيمر مع بوردو عميق.السعر: 45 ش. (حملة في تشرين الثاني: بـ 35 ش.).