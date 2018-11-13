تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-20 20:05:08 نتنياهو: "تواجدي في تشاد لا يغير سياسة التصدي للتموضع الإيراني " |  2019-01-20 20:01:11 د.عبير سليمان-عواودة:غرف الولادة الجديدة ستُحدث نقلة نوعية كبيرة للنساء والمواليد بفضل الطواقم الطبية والأجهزة العصرية المتطورة |  2019-01-20 17:06:13 اقالة مدرب اتحاد ابناء سخنين عمير تورجمان |  2019-01-20 16:51:56 لائحة اتهام بحق شاب من دير الاسد هدد الطاقم الطبي بالسكين وثقب اطارات سيارة اسعاف |  2019-01-20 16:41:43 يوم التضامن العالمي مع جماهيرنا العربية في مركزه "قانون القومية" |  2019-01-20 15:50:10 بالصور: منتخب الأردن يودع كأس آسيا على يد فيتنام |  2019-01-20 16:38:16 د.نائل إلياس لـ"الصنارة":فخورون بتميّز قسم الخدّج وتميزنا في منع التلوّث وهذه الإنجازات ستصب في مصلحة المرضى |  2019-01-20 14:18:10 الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي |  2019-01-20 13:57:34 اصابة خطيرة لعامل في مصنع بكفرمندا |  2019-01-20 13:54:35 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في زيمر |  2019-01-20 13:31:51 ضبط عشرات الاسلحة غير المرخصة في الناصرة والشمال |  2019-01-20 13:04:48 سائق "توك توك" مصري يرد حقيبة "الربع مليون" بعد بحث طويل |  2019-01-20 12:57:03 تخليص عالقين اثر حريق منزل في صور باهر |  2019-01-20 12:55:06 اللجنة القطرية للإسكان تقبل اعتراضات أصحاب أراض من شفاعمرو واعبلين وتخرج اراضيهم من مخطط توسيع كريات أتا |  2019-01-20 12:33:40 قرار بهدم منزل عائلة البرغوثي في كوبر |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تظليلات بألوان متزنة وحتى جريئة



  |     |   اضافة تعليق



L'oreal Paris تطرح مجموعة علب تظليلات La Petite Palette: 5 علب بألوان متناسقة بنهاية غير براقة ومعدنية. 


لا يهم ما هو لون عينيك, او ما ذوقك في ماكياج عينيك, La Petite Palette من "لوريال باريس" تجمّلك من الداخل والخارج. علب تظليلات شخصية تشمل 5 الوان, من متزنة وحتى جريئة وعصرية. تقدم لوناًَ قوياً مع دمج الوان دقيقة, هكذا يمكن لكل واحدة ان تحصل على طلة ماكياج مهنية ومتكاملة. العلبة بحجم يمكن وضعها في كل حقيبة بحيث تغيرين ماكياج عيونك من الصباح الى المغرب.

الألوان المتوفرة:

* علبة Maximalist - 5 الوان ترابية منها برتقالية, حمراء وذهبية.

* علبة Fetishist - 5 الوان تتفاوت بين اسود, رمادي وابيض.

* علبة Optimist - 5 الوان نحاسية مغرية الى جانب لون توركيز.

* علبة Stylist - 5 الوان عارية من الرمادي مع لون أزرق.

* علبة Nudist - 5 الوان من مشتقات ذهبي, بني وشيمر مع بوردو عميق.

السعر: 45 ش. (حملة في تشرين الثاني: بـ 35 ش.).




كلمات متعلقة

تظليلات, بألوان, متزنة, وحتى, جريئة,

تابعونــا

الهدف: بشرة جميلة, موحدة, نضرة ايضاً في سن 50! الهدف: بشرة جميلة, موحدة, نضرة ايضاً في سن 50! 2019-01-20 | 10:51:55

الهدف: بشرة جميلة, موحدة, نضرة ايضاً في سن 50! Loreal Paris تطرح مجدداً مجموعة عناية الوجه...

"لوريال" تقدم صالون تجميل لمرضى السرطان "لوريال" تقدم صالون تجميل لمرضى السرطان 2019-01-20 | 10:37:39

افتتحت "لوريال" صالون عناية وتجميل في مركز الأمراض السرطانية في مستشفى شيبا تل...

مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم في كفرقاسم مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم في كفرقاسم 2019-01-17 | 18:01:58

بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتب "اقرأ تنجح " في مدينة كفرقاسم، والذي يهدف الى...

بسبب الأحوال الجوية: بنك هبوعليم يساهم بدعم العائلات المتضررة في طمرة، سخنين وعرابة بسبب الأحوال الجوية: بنك هبوعليم يساهم بدعم العائلات المتضررة في طمرة، سخنين وعرابة 2019-01-17 | 18:00:51

مبادرة اجتماعية ملفته للنظر، قام بها بنك هبوعليم بتقديم مساعدة رمزية للعائلات...

عودة فرانك عودة فرانك 2019-01-17 | 11:40:37

لونه أحمر، متبّل، لا ينافق وذو موروث رابح. تعرّفوا على الكافيرنا فرانك والذي يعود...

لئومي يساهم في مشروع اجتماعي لجمعية الشفاعة والرحمة في كفرقرع لئومي يساهم في مشروع اجتماعي لجمعية الشفاعة والرحمة في كفرقرع 2019-01-17 | 10:05:13

لئومي يساهم في مشروع اجتماعي لجمعية الشفاعة والرحمة في كفرقرع يواصل لئومي...

برنامج رواد ينظم عددا من المعارض الأكاديمية في بلدات الشمال برنامج رواد ينظم عددا من المعارض الأكاديمية في بلدات الشمال 2019-01-17 | 09:53:54

نظّم مركزو برنامج " رواد للتعليم العالي"، مؤخرا، مؤتمرات للتوجيه الأكاديمي في...

إبتسامة بنك مركنتيل الخضراء تضيء احتفالات الميلاد إبتسامة بنك مركنتيل الخضراء تضيء احتفالات الميلاد 2019-01-15 | 11:51:42

حضرت ابتسامة بنك مركنتيل الخضراء في احتفالات الأعياد الميلادية ورأس السنة...

متحف الفن الإسلامي يقدم: معرض فردي للمصور يعقوب يسرائيل "شرعية المنظر" متحف الفن الإسلامي يقدم: معرض فردي للمصور يعقوب يسرائيل "شرعية المنظر" 2019-01-14 | 10:31:46

"فكرت في القرى الفلسطينية التي يمكن رؤيتها على جانب الطريق 443. جعلها الخوق شفافة:...

مفعال هبايس يكشف عن حجم الاستثمار في الحدائق العمومية وتأهيل مناطق خضراء في قلب المدن. مفعال هبايس يكشف عن حجم الاستثمار في الحدائق العمومية وتأهيل مناطق خضراء في قلب المدن. 2019-01-10 | 14:34:15

في العقدين الأخيرين ، خصص مفعال هبايس العديد من الموارد لتطوير الحدائق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نصرة الشيخ رائد صلاح قانون رفض منع الأذان محاولة مشاركة مظاهرة واسعة ام الفحم أفعى سامة تتسلل ساحة منزل ام الفحم قتل سكان انتشار الافاعي ارتفاع الحرارة علي زيدان ترفض العليا المحكمة كفر مندا ترشح رئاسة انتخابات المهندس المقاول ابراهيم الياس عبود اثر مرض عضال الناصرة مدينة وفاة مشتبها عميل شرطة سري يوقع 47 عربيا المثلث الجنوبي نتانيا سلاح غير مرخص تجارةعاصفة رملية تضرب البلاد غبار أمطار تحذير جهاز التنفس الربو مشاكل خيمة التواصل السلام كفر مندا نصب ساحة المواجهات المفرقعات انتخابات رئاسة مجلس محلي صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار طلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس مصرع شاب طعن صور باهر القدس شجار عائلات مقتل شرقي طالب طواطحه المدافع يوقع في فرتكفورت الالماني انضمام هرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة مصرع طفلة رضيعة نسي داخل سيارة مغلقه عراد الجنوب الشرطة اسعاف اختناق شابة بندقية كفر برا حوزتها اعتقال مداهمة شرطة تفتيش حريق هائل يقترب من البيوت قرية الرينة الشرطة اطفاء اخماد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com