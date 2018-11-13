ايمن, عودة, تعقيباً, على, الأحداث, في, غزة:, لا, حلّ, إلا, بإنهاء, الحصار, والاحتلال, وتحقيق, السلام,

قال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة في خطابه امام الهيئة العامة في الكنيست:"نحن لا نريد تسوية نريد سلامًا من المستحيل تجاهل غزة ومن المستحيل كسر غزة ولا يمكن كسر شعب يعاني تحت الحصار ويطلب حقه بتقرير مصيره التصعيد ليس قضاء وقدر حتى بعد ثلاثة حروب حكومة اسرائيل ترفض تحمّل المسؤولية بل تعفي ذاتها كاّنها مشكلة نشأت من العدم كأن حكومة اسرائيل ليست هي من اقفلت الباب والقت المفاتيح في البحر."

واضاف عودة في خطابه:" ما رأيناه في اليومين الماضيين يُعرف باليأس. هذا هو الحال عندما تماطل الحكومة لكسب الوقت بينما "تدير الصراع" على حساب الشعبين سياسة اليمين المتطرف لا تزال تجرنا الى حروب والمزيد من القتلى الابرياء وحمام دم أّخرهناك حلول عادلة ولكن لا يوجد من يقوم بها الشعبان يستحقان اكثر من "التهدئة" منذ مدة لم يتحدثوا هنا عن السلاملا نريد التسوية، نريد انهاء الحصار، انهاء الاحتلال. نريد اتفاق شامل لسلام إسرائيلي فلسطيني."