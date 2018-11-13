حماس, تؤكد, استمرار, تظاهرات, الجدار, وتشكر, مصر, وقطر,

انطلقت عدة مسيرات في محافظات قطاع غزة ابتهاجا بالنصر ودعما للمقاومة وجهودها في التصدي للعدوان الإسرائيلي.

وخرجت المسيرات بعد صلاة العشاء من مختلف مساجد قطاع غزة حيث خرجت مسيرة من امام مساجد غرب غزة باتجاه فضائية الاقصى التي تعرضت للتدمير بشكل كامل.وفي خان يونس ورفح جابت شوارع المدينة مسيرات حيث انطلقت من أمام مسجد حمزة في بني سهيلا في خان يونس وفاء للمقاومة وتجديد الثقة لها بعد نجاحها في جولة المواجهة الأخيرة ضد الاحتلال.وتوجهت المسيرة إلى بيت الشهيد القائد في كتائب القسام نور الدين بركة الذي استشهد خلال عملية للقوات الخاصة في خزاعة جنوب قطاع غزة.والقى القيادي في حركة حماس ايماعيل رضوان كلمة اكد فيها استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار على الجدار، ووجه شكره لفصائل المقاومة التي تصدت للعدوان الاسرائيلي.كما وجه شكر حماس لمصر التي رعت التوصل الى تهدئة كذلك شكر دولة قطر على دعمها لقطاع غزة.وفي سياق منفصل اعلنت وزارة التربية والتعليم انتظام الدراسة في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة كما اعلن ديوان الموظفين في قطاع غزة عن اعادة العمل في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق المعتاد بدء من صباح غد الاربعاء.