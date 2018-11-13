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الجديدة:طعن شاب واصابته متوسطة



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طاقم حيان للعلاج المكثف قام بتقديم العلاج لشاب يبلغ من العمر 22 عاما من قرية الجديدة بعد تعرضه للطعن بالقسم السفلي من جسمه حيث وصفت اصابته بالمتوسطة المستقرة وتم نقله الى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج.
الجديدة:طعن شاب واصابته متوسطة




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