انباء اوليه عن اتفاقية وقف اطلاق النار بين حماس واسرائيل

اكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة ان جهود مصرية أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة واسرائيل وإن المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزمت به اسراىيل.وكانت قد اكدت مصادر لـ معا ان جهود الوساطة المصرية نجحت بالتوصل الى تهدئة ووقف اطلاق نار في القطاع. نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية عن مصادر ان الوفد المصري سيصل اسرائيل اليوم لبحث جهود التهدئة والتوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة.وذكرت مصادر اخرى ان انباء تتحدث عن اتفاق وقف اطلاق النار بدءا من الساعة 3:30 عصر اليوم. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت)، الذي عقد جلسته بعد عصر اليوم الأربعاء، قرر "عدم كسر قواعد اللعبة"، وطلب من الجيش مواصلة العمليات في قطاع غزة "طالما تطلب الأمر ذلك" . هذا وأكدت "شركة الأخبار" الإسرائيلية أن وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد، ووزير التعليم، نفتالي بينيت، صوتوا جميعًا مع اقتراح وقف إطلاق النار.وأعلن جيش الاحتلال فور التوصل الى تهدئة أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 460 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وأنه (جيش الاحتلال) استهدف 160 موقعًا لحماس والجهاد.