اقبال, كبير, على, التصويت, في, الجولة, الثانية, لإنتخابات, الرئاسة, في, عرعرة,

يشارك اهالي عارة عرعرة منذ الساعة الواحدة بعد الظهر باننتخابات مجلس محلي عارة عرعرة لاختيار الرئيس القادم للبلدة والتي انحصرت بالجولة الثانية ببن المحامي مضر يونس والسيد عونؤ مرزوق.

تابعونــا

مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل 2018-12-20 | 12:08:28 اعلن اليوم الخميس انه ابتداء من يوم 1/1/2019 سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) في...

سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع 2018-12-20 | 12:04:52 تم تنظيم يوم جماهيري خاص بالمسنين في بلدة كفرقرع، اليوم الخميس، احياءً لذكرى رجل...

المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم 2018-12-20 | 11:05:02 تنظر المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون الادارية في هذه الاثناء ...

اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود 2018-12-20 | 10:41:31 قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس لائحة...

مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان 2018-12-20 | 10:35:47 بأجواء ميلادية بهيجة رسمت الفرحة على وجوه الأطفال، وبمشاركة رئيس مجلس طرعان...

مظاهرة رفضا لهدم البيوت في بير هداج بالنقب 2018-12-20 | 10:20:42 شارك العشرات من اهالي بير هداج في النقب يتقدمهم اعضاء كنيست من القائمة المشتركة...

تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ 2018-12-20 | 09:20:25 تساقطت الثلوج ليلة امس وفجر اليوم الخميس على القسم العلوي لموقع جبل الشيخ...

الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ 2018-12-20 | 09:29:06 صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية (الأربعاء) على اقتراح قانون منع...

النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء 2018-12-20 | 09:02:34 أفادت بعض وسائل الإعلام الليلة أن النيابة العامة أوصت المستشار القانوني للحكومة...