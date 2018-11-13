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اقبال كبير على التصويت في الجولة الثانية لإنتخابات الرئاسة في عرعرة



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يشارك اهالي عارة عرعرة منذ الساعة الواحدة بعد الظهر باننتخابات مجلس محلي عارة عرعرة لاختيار الرئيس القادم للبلدة والتي انحصرت بالجولة الثانية ببن المحامي مضر يونس والسيد عونؤ مرزوق.




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