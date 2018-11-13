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اقبال على صناديق الاقتراع في انتخابات الجولة الثانية بكفرقرع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يتوافد اهالي بلدة كفرقرع  الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للمجلس المحلي في الجولة الثانية.


ويتنافس في الجولة الثانية كل من المرشحين المحامي فراس بدحي والرئيس االحالي المحامي حسن عثامنة.


هذا وتشهد صناديق الاقتراع اقبالا كبيرا .


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