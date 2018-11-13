اقبال, على, صناديق, الاقتراع, في, انتخابات, الجولة, الثانية, بكفرقرع,

ويتنافس في الجولة الثانية كل من المرشحين المحامي فراس بدحي والرئيس االحالي المحامي حسن عثامنة.هذا وتشهد صناديق الاقتراع اقبالا كبيرا .

يتوافد اهالي بلدة كفرقرع الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للمجلس المحلي في الجولة الثانية.

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