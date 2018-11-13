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الأردن يدعو لتحرك فوري لحماية الأبرياء في غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية جمانة غنيمات، خطورة التصعيد في قطاع غزة ودعت إلى تحرك فوري لوقف العدوان الاسرائيلي وحماية الأبرياء.



ودانت غنيمات العدوان الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء، مؤكدة ضرورة معالجة الأوضاع في قطاع غزة ضمن سياق سياسي شامل يضمن عودة الفلسطينيين والاسرائيليين إلى طاولة المفاوضات بهدف حل الصراع على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار.




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