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نجاه الشيخة موزة من محاولة اغتيال في الدوحة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تجري سلطات النظام القطري، التحقيق بعد أن أصيبت إحدى مركبات موكب الشيخة موزه المسند لعيار ناري من مصدر مجهول أثناء خروج موكبها مساء السبت.



حيث أكدت بعض المصادر، أن النظام القطري طلب من قوات الحماية التركية المتواجدة في الدوحة المشاركة التحقيق في ملابسات الحادث المشتبة بأنه محاولة اغتيال فاشلة لم يكتب لها النجاح؛ 




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