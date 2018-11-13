أليكسيس, سانشيز, معروض, على, عملاق, إسباني,

يسعى فرناندو فيليسيفيتش، وكيل أعمال التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد، لإيجاد مخرج للاعب من الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الشتوية.وبحسب برنامج " El Chiringuito" الإسباني الشهير، فإن فيليسيفيتش اتصل بإدارة ريال مدريد، لعرض انتقال سانشيز للملكي، في يناير/ كانون الثاني المقبل.وأشار البرنامج، إلى أن إدارة ريال مدريد سوف تدرس هذا الخيار، حيث سيكون التشيلي من أبرز اللاعبين المعروضين في سوق الانتقالات الشتوية، والتي غالبا لا تكون مليئة بالخيارات.وتابع: "في هذه اللحظة هو عرض فقط، ولا يوجد أي نوع من أنواع التفاوض بين الجانبين، وهو وضع مشابه لباريس سان جيرمان، الذي يضع اللاعب ضمن الخيارات المطروحة على طاولته".ولا تُعد هذه المرة الأولى، التي يرتبط فيها اسم سانشيز بريال مدريد، حيث كان الملكي مهتما باللاعب حين كان في صفوف أودينيزي الإيطالي، قبل أن يضمه برشلونة