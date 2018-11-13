تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-24 08:31:11 سولم:عبد الكريم يوسف زعبي (ابو عامر) في ذمة الله |  2019-01-24 08:28:26 نجم البريميرليغ في عداد الأموات.. وواقعة غريبة قبل الاختفاء |  2019-01-24 06:05:26 مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة |  2019-01-24 06:03:07 تواصل الأجواء اللطيفة نهاراً والباردة ليلاً |  2019-01-23 19:47:19 اعتقال 3 اشخاص خلال تظاهرة تضامنية مع الاسرى في حيفا |  2019-01-23 22:03:28 رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي |  2019-01-24 00:01:15 الكابينت يسمح بدخول اموال قطر الى غزة |  2019-01-23 21:58:14 المصادقة على ميزانية مجلس طرعان المحلي بالإجماع‎ |  2019-01-23 21:56:29 نتنياهو يعزي عائلة المرحومة ايه مصاروة |  2019-01-23 22:30:59 اصابات خطيرة باطلاق نار في دير الاسد |  2019-01-23 22:13:21 مشاركة عربية واسعة في المعرض السياحي الدولي فيتور ٢٠١٩ |  2019-01-23 20:24:19 وليد ذياب:اذا المتدينون قادرون ان يجلسوا في الحكومة نحن نستطيع أيضاً |  2019-01-23 19:07:34 كيف رد مدير أعمال هيفاء وهبي على تصريح مايا دياب!! |  2019-01-23 19:03:24 علاج نقص هذا الفيتامين يحمي من أمراض الرئة والإنفلونزا |  2019-01-23 18:59:53 دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أليكسيس سانشيز معروض على عملاق إسباني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




يسعى فرناندو فيليسيفيتش، وكيل أعمال التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد، لإيجاد مخرج للاعب من الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الشتوية.


وبحسب برنامج " El Chiringuito" الإسباني الشهير، فإن فيليسيفيتش اتصل بإدارة ريال مدريد، لعرض انتقال سانشيز للملكي، في يناير/ كانون الثاني المقبل.


وأشار البرنامج، إلى أن إدارة ريال مدريد سوف تدرس هذا الخيار، حيث سيكون التشيلي من أبرز اللاعبين المعروضين في سوق الانتقالات الشتوية، والتي غالبا لا تكون مليئة بالخيارات.


وتابع: "في هذه اللحظة هو عرض فقط، ولا يوجد أي نوع من أنواع التفاوض بين الجانبين، وهو وضع مشابه لباريس سان جيرمان، الذي يضع اللاعب ضمن الخيارات المطروحة على طاولته".


ولا تُعد هذه المرة الأولى، التي يرتبط فيها اسم سانشيز بريال مدريد، حيث كان الملكي مهتما باللاعب حين كان في صفوف أودينيزي الإيطالي، قبل أن يضمه برشلونة




كلمات متعلقة

أليكسيس, سانشيز, معروض, على, عملاق, إسباني,

تابعونــا

نجم البريميرليغ في عداد الأموات.. وواقعة غريبة قبل الاختفاء نجم البريميرليغ في عداد الأموات.. وواقعة غريبة قبل الاختفاء 2019-01-24 | 08:28:26

كشفت معلومات جديدة عن تطورات حزينة بشأن مصير اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا،...

رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي 2019-01-23 | 22:03:28

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني...

دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة 2019-01-23 | 18:59:53

أعلن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام، إتمام انتقاله لصفوف...

خلال سقوط طائرته.. تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات نجم البريميرليغ خلال سقوط طائرته.. تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات نجم البريميرليغ 2019-01-23 | 14:55:42

نشر موقع "أولي" الأرجنتيني تسجيلات صوتية مؤثرة بعثها لاعب كرة القدم الأرجنتيني...

محمد صلاح "يختفي" من تويتر وفيسبوك.. وموجة تساؤلات محمد صلاح "يختفي" من تويتر وفيسبوك.. وموجة تساؤلات 2019-01-23 | 12:45:33

اختفى النجم المصري، محمد صلاح، من موقعي "تويتر" و"فيسبوك" للتواصل الاجتماعي،...

العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته 2019-01-23 | 10:22:20

قال عمال الإنقاذ، الأربعاء، إنه من غير المرجح أن ينجو من الموت لاعب كرة القدم...

وجهة جديدة لبالوتيلي "المشاكس" وجهة جديدة لبالوتيلي "المشاكس" 2019-01-23 | 08:49:21

نجح نادي مارسيليا الفرنسي في إنهاء المفاوضات وضم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم...

إنتر ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم إيسكو إنتر ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم إيسكو 2019-01-22 | 19:52:29

يسعى إنتر ميلان الإيطالي، لحسم صفقة قوية من نادي ريال مدريد، لتدعيم صفوفه، خلال...

نجم ريال مدريد يدرس الرحيل نجم ريال مدريد يدرس الرحيل 2019-01-22 | 17:16:12

تحدث تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن الأزمة التي يعاني منها نجم ريال مدريد، في...

رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ 2019-01-22 | 14:45:40

أقر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام محكمة مدريد اليوم الثلاثاء، بتهربه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اضراب عام يشمل المدارس الثلاثاء مظاهرة سخنين المتابعة فسوطة تستعد استعدادات عيد الميلاد المجيد قرية اضاءة العيد ساحة الكنيسة رسائل تهديد رصاصة حافلات سياحة اطارات ثقب كفر قاسم جبل الشيخ سطو مسلح اطلاق نار محطة وقود اعتقال شابين اصابة خطيرة اخرى متوسطة . حادث طرق قرب بلدة كفر مندا سيارة شرطة اسعاف مصرع ابراهيم الحويطي الغول عامل شاب عربي ابو القرينات النقب حادث عمل جثة تراكتور خلال عمله اضراب عام شامل ام الفحم مقتل حسين محاجنة محمد اغبارية سعاده رميا رصاص اطلاق نار افتتاح محطة اطفاء جلولس منطقة خدمات احتفال هدم بيت قيد الانشاء كفر قاسم ابراهيم دسوقي شرطة جرافات استنفار غضب اهالي الضريبة النائية تقليصات المنح الضريبية اغلاق شوارع القدس نهاريا عكا تظاهرات مفارق بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين حملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتورواتثانوية مدرسة قرية شعب تخريج الفوج 19 طلاب احتفال تخرج اخالي تعذيب تنكيل ارنب اطفاء سيجارة عكا منطقة اعتقال عربي حيواناتشجار مفرقعات كفر مندا تجدد انتخابات رئاسة مجلس محلي شرطة حجارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com