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أمريكي قتل زوجته الحامل وطفلتيه ويتخلص من جثثهن!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعترف كريستوفر واتس من كولورادو بقتل زوجته الحامل وطفلتيه، إذ أن الرجل اتُّهم في 20 آب بارتكاب 9 جنايات، تضمنت عدة تهم بالقتل من الدرجة الأولى.



زوجته شانان واتس كانت حاملاً في الأسبوع الـ 15 عند الإبلاغ عن فقدانها في 13 آب، كما تم الإبلاغ عن فقدان ابنتيها بيلا (4 أعوام) و سيليستي (3 أعوام).
 عثرت الشرطة على جثثهم في منشأة نفطية في 16 آب واعترف واتس بدفن جثة زوجته ورمي جثتي ابنتيه في صهريج، وتحدّث الوالد إلى صحفيين بتاريخ 14 آب عن آخر تفاعل بينهم وأعرب عن رغبته في عودتهم.



ولم تعلن عن دافع الأب للقتل أو أي تفاصيل أخرى.




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