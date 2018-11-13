فيلم, رومانسي, سيجمع, عمرو, دياب, ودينا, الشربيني.,

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أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب أولى فقرات حفل عيد الحب المقام داخل أحد الفنادق...
لا شك أن الفنانة اللبنانية مايا دياب تعتبر من أكثر الفنانات اللواتي يبحثن عن...
خضعت الفنانة السورية جيني إسبر لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات...
نشرت النجمة اللبنانية إليسا صورة لها عبر حسابها انستقرام لطمأنة جمهورها على...
لا شكّ أن حقيقة طلاق مقدمة البرامج كارلا حداد من زوجها الممثل طوني أبو جودة...
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بعد مناوشتها الأخيرة مع طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة وزوجته الفنانة ريهام حجاج،...
بعد أن أعاد الإعلام الفرنسي قضية الفنان سعد لمجرد إلى الأضواء، أكّد محامي...