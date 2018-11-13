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فيلم رومانسي سيجمع عمرو دياب ودينا الشربيني.



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتساءل العديد من محبي الفنان ​عمرو دياب​ عن تفاصيل الفيلم السينمائي الذي من المقرر أن يجمع نجمهم مع الممثلة دينا الشربيني، مما دفع المؤلف ​تامر حبيب​، للتحدث عن تفاصيل العمل، حيث اشار الى ان العمل يروي قصة حب رومانسية سيكون بطليها دياب والشربيني.



وكشف حبيب أن دياب سيجسد دور نجم مشهور بينما الشربيني ستجسد دور فتاة تعيش على البحر وليست من معجبيه، إلى أن يجمعهما القدر بقصة حب.
 
وعن العوائق التي تحول دون اتمام العمل حتى الآن كشف حبيب انه أجّل كتابة العمل بسبب وفاة والدته، من ثم عاد وأجّله مرة أخرى بسبب انشغال عمرو دياب بألبومه الجديد “كل حياتي”.




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