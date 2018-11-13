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الرشق: نجري اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قالت حركة حماس اليوم الثلاثاء، إنها تجري اتصالات عاجلة مع عدة دول عربية وإسلامية وغربية ومنظمات دولية من أجل إدانة ووقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأضاف عزت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة، في تصريح مقتضب نشره على "تويتر" إن تلك الاتصالات تأتي "لإدانة ولجم التصعيد الصهيوني ووقف عدوانه المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، واستهدافه المدنيين العزل".


ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، هجماته على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء، فضلًا عن تدمير منشآت مدنية، بينها بنايات سكنية ومقر فضائية "الأقصى" التابعة لحركة "حماس".


ومساء الاثنين، أعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، البدء بقصف مواقع ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ؛ ردا على العملية الفاشلة لجيش الاحتلال شرقي خانيونس، والتي أدت لاستشهاد سبعة مقاومين ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح حرجة.




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