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ماذا قالت نجوى كرم عن اعتزال نوال الزغبي؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رداً على التصريحات التي كشفت فيه الفنانة نوال الزغبي عن حبها الشديد لشمس الأغنية العربية الفنانة نجوى كرم غردت الأخيرة عبر حسابها الشخصي على موقع  “توتير” ووجهت رسالة لصديقتها نوال الزغبي.



قالت “نجوى” في تغريدتها: “بحبك من قلبي، أنت نجمة بكل معنى الكلمة، وبكير كتير الحكي عن الاعتزال”.

 وكانت نوال الزغبي قد قالت من قبل: “أنا صحبة كتير مع نجوى كرم وبحبها كتير وإذا فكرت بالاعتزال، نجوى هي أول شخص رح يتصل فيي ويقلي شو عملتي”.




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