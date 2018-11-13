صور - رونالدو وصديقته وابنه يتابعون مباراة كرة مضرب بايطاليا

خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، الأضواء خلال مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش أمام الأمريكي جون إيسنر، أمس الإثنين، ضمن البطولة الختامية لتنس الأساتذة، والتي أقيمت في العاصمة البريطانية "لندن".

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن رونالدو تحول إلى حارس مرمى أثناء تواجده في مدرجات ملعب المباراة.وأشارت الصحيفة إلى توجه الكرة صوب جورجينا رودريجيز، رفيقة رونالدو، ما دفع الدولي البرتغالي لمحاولة التصدي لها بيده، لحماية وجهها.وفشل رونالدو في التصدي للكرة، لتصطدم برأس صديقته، ما دفعهما للضحك.ويقضي رونالدو عطلة سريعة في مدينة لندن، بعدما تم استبعاده مجددًا من قائمة منتخب البرتغال، بالاتفاق مع مدربه فرناندو سانتوس.يذكر أن رونالدو قاد يوفنتوس للفوز على ميلان (2-0)، الأحد الماضي، في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، حيث سجل هدف فريقه الثاني في المباراة.