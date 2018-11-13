تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 15:09:13 إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان |  2018-12-27 14:23:22 الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ |  2018-12-27 14:20:27 مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! |  2018-12-27 14:15:48 الإمارات تعيد افتتاح سفارتها اليوم في دمشق |  2018-12-27 13:44:41 صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس |  2018-12-27 13:27:01 سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ |  2018-12-27 12:51:17 موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة |  2018-12-27 12:44:45 منذ بداية 2018- أكثر من 300 قتيل منهم 94 عربيا بحوادث طرق |  2018-12-27 12:41:36 قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور النقب ويلتقي برؤساء السلطات المحلية |  2018-12-27 12:15:46 ترامب: الحق أقول لكم.. ساورني شعور بالخوف على ميلانيا! |  2018-12-27 12:04:37 أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق |  2018-12-27 11:46:12 فعاليات واحتفالات مميزة في زهراء الناصرة نهاية الفصل الأول |  2018-12-27 11:00:30 فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات |  2018-12-27 10:51:34 "ضربات المناخ" كبدت العالم 100 مليار دولار في 2018 |  2018-12-27 10:45:55 إندونيسيا ترفع مستوى الإنذار في منطقة تسونامي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محمد صلاح ينال جائزتين جديدتين في إنجلترا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توج النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزتين في حفل توزيع جوائز الأفضل لمنطقة شمال غرب إنجلترا، والذي أقيم أمس الاثنين.



وحصل صلاح على جائزة "Northwest Football Awards"، التي تمنح لأفضل لاعب في الجزء الشمال الغربي لإنجلترا، كما فاز بجائزة أفضل عمل ترويجي، والذي قام به نادي ليفربول عندما فاجأ الفرعون المصري عشاق "الريدز" في مقلب طريف.



وتغيب صلاح عن حضور الحفل للالتزامه بالمشاركة في معسكر منتخب مصر، الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة المقبل، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.




كلمات متعلقة

محمد, صلاح, ينال, جائزتين, جديدتين, في, إنجلترا,

تابعونــا

بوفون يحسم أمر بقائه في باريس بوفون يحسم أمر بقائه في باريس 2018-12-27 | 14:16:59

ذكرت صحيفة "leparisien" الفرنسية، اليوم الخميس، أن الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي...

بعد اعتراف الحكم.. الاتحاد الإنجليزي يحسم موقف صلاح بعد اعتراف الحكم.. الاتحاد الإنجليزي يحسم موقف صلاح 2018-12-27 | 13:15:20

بعد ساعات من دعوات في الصحف البريطانية، وصرخات على مواقع الإنترنت، تطالب بإيقاف...

زيدان برفقة أسرته في الإمارات استعدادا لرأس السنة زيدان برفقة أسرته في الإمارات استعدادا لرأس السنة 2018-12-27 | 11:53:22

يقضي النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق الملكي الإسباني...

بعد الخسارة الثالثة.. غوارديولا يتحدث عن "وضع ليفربول" بعد الخسارة الثالثة.. غوارديولا يتحدث عن "وضع ليفربول" 2018-12-27 | 10:47:35

يرى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الشكوك ستتسلل إلى تفكير لاعبيه بشأن...

رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط 2018-12-27 | 09:11:08

أنقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من خسارة أولى هذا الموسم...

رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي لم يرحل عن المنتخب.. وسيعود رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي لم يرحل عن المنتخب.. وسيعود 2018-12-27 | 08:49:24

قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، إن ليونيل ميسي لم يرحل قط...

صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل 2018-12-26 | 23:41:15

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول، لانتقادات حادة بعد فوز فريقه على نيوكاسل (4-0) اليوم...

مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت 2018-12-26 | 17:31:19

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني قرر صرف النظر عن التعاقد مع ماتياس دي...

لاعب برشلونة: أُصلي من أجل عودة نيمار لاعب برشلونة: أُصلي من أجل عودة نيمار 2018-12-26 | 15:50:26

كشف لاعب خط وسط فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الدولي البرازيلي...

رياض محرز: ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط رياض محرز: ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط 2018-12-26 | 15:00:42

أكد النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مستواه لا زال يتطور...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بيت كفر قرع اعتقال شقيقين مشتبهين مسدس مخدرات مداهمة تفتيش بيت اعتقال طمرة حافلة طلاب انهيار بلطف الله اصابات لم تقع عامود بيزك تيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات بث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولالطيبة اعتقال يهودي اعتداء على عائلة عرب عربية ام نتانيا احتراق دكان بقالة جسر الرزقاء اضرار جسيمة دون اصابات تذكر اطفاء شرطة اخماد انزلاق حافلة ركاب اسطدامها 7 سيارات اصابات عديدة مدينة حادث شارع بولص السادساحمد دوابشة زيارة حديقة حيوانات قرية دوما يغادر المستشفى الطفل رفع العلم الفلسطيني المسجد الاقصى المبارك الشرطة القدس كفر قاسم مجهولون اقتحام بيت دير حنا ضرب مبرح عصي الشرطة تحقق مستشفى رمبام حيفا القدس سائق حافلة مسحوب رخصته السياقة الشرطة مخدرات جيوب دهس سخنين اصابة سيارة خصوصية مستشفى الشرطة تحقق سائقمحمود نعسة كفر كنا انتظار 15 عام يزرقان بمولودهما محمد زوجته اسراء أحمد ابو سويد سرقة مبلغ مال حجاج الحاج الاردن فندق ليلة مبيت هناك نيشر قرب حيفا جثة امرأة داخل سيارة العثور الشرطة اسعاف وفاة طاقم طبي تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com