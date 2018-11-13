محمد, صلاح, ينال, جائزتين, جديدتين, في, إنجلترا,

توج النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزتين في حفل توزيع جوائز الأفضل لمنطقة شمال غرب إنجلترا، والذي أقيم أمس الاثنين.

وحصل صلاح على جائزة "Northwest Football Awards"، التي تمنح لأفضل لاعب في الجزء الشمال الغربي لإنجلترا، كما فاز بجائزة أفضل عمل ترويجي، والذي قام به نادي ليفربول عندما فاجأ الفرعون المصري عشاق "الريدز" في مقلب طريف.وتغيب صلاح عن حضور الحفل للالتزامه بالمشاركة في معسكر منتخب مصر، الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة المقبل، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.