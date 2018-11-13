صور, -, أهالي, ام, الفحم, يتوافدون, الى, صناديق, الاقتراع, لانتخاب, رئيس, جديد, للبلدية, في, جولة, ثانية, حاسمة,

يصوت حوالي 36 الف ناخب عبر 258 صندوق اقتراع تم توزيعهم على مدارس ومراكز جماهيرية في ام الفحم.يشار الى ان ان المنافسة بين المرشحين خالد حمدان وسمير محاميد .

افتتحت صناديق الاقتراع في مدينة ام الفخم قبل قليل ، وبدأ الناخبون يتوافدون للادلاء باصواتهم وانتخاب رئيس جديد للبلدية في جولة ثانية للانتخابات .

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