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صور - أهالي ام الفحم يتوافدون الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلدية في جولة ثانية حاسمة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



افتتحت صناديق الاقتراع في مدينة ام الفخم قبل قليل ، وبدأ الناخبون يتوافدون للادلاء باصواتهم وانتخاب رئيس جديد للبلدية في جولة ثانية للانتخابات .



يصوت حوالي 36 الف ناخب عبر 258 صندوق اقتراع تم توزيعهم على مدارس ومراكز جماهيرية في ام الفحم.


يشار الى ان ان المنافسة بين المرشحين خالد حمدان وسمير محاميد . 




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