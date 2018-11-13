تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-16 08:35:14 عالمة تكشف متى تقوم ناسا بإعلان "اقتراب نهاية العالم" |  2019-01-16 08:33:16 بنقطتين فقط.. سيناريوهات تأهل فلسطين لدور الـ16 الآسيوي |  2019-01-16 08:26:50 الشرطة تنشر توصياتها في ظل العاصفة المتوقعة اليوم |  2019-01-16 08:17:50 غباي : بعد انتخابي رئيس للحكومة سأذهب لجامعة الدول العربية للتحدث عن حل شامل وكامل للصراع |  2019-01-16 05:55:29 بوتين: لن نغض الطرف عن نشر الصواريخ الأمريكية وسنرد بشكل فعال |  2019-01-16 05:52:44 الطقس - عواصف وامطار وثلوج فوق 900 متر |  2019-01-15 23:59:41 يافا:اصابة خطيرة في حادث طرق |  2019-01-15 23:53:29 وكيل جيرو يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة |  2019-01-15 23:47:20 سلطة الاطفاء والانقاذ تصدر تعليمات وتوصيات للجمهور استعداداً للعاصفة المتوقعة الاربعاء |  2019-01-15 22:43:17 وجهاء من منطقة نابلس يزورون رئيس بلدية الناصرة علي سلام |  2019-01-15 20:34:26 للسنة الثالثة على التوالي- وحدة الخدّج في مستشفى الناصرة الإنجليزي: الأفضل في البلاد |  2019-01-15 20:33:21 د.صفوت ابوريا نائبا لرئيس اللجنة القطرية:هذا تكليف وليس تشريف |  2019-01-15 20:20:27 الاستعداد لافتتاح غرف العمليات والولادة العصرية في مستشفى العائلة المقدسة الناصرة |  2019-01-15 20:05:49 ارتفاع مستوى بحيرة طبريا 68 سم منذ بداية موسم الأمطار |  2019-01-15 18:48:09 جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تلتقي مع وفد طلابي من جامعة هارفارد |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نحتفل ب BLACK FRIDAY في PANDORA-



  |     |   اضافة تعليق





نحتفل ب BLACK FRIDAY في PANDORA- 

100 ش.ج هدية على كل شروة فوق ال 499 ش.ج

الحلمة بين التواريخ: 20-24/11/2018 

* لا ازدواجية في الحملات, خاضع لنظام الحملة

ساري في فروع الشبكة وموقع PANDORA, فروع JACKIE-O ومحلات المجوهرات المختارة 

www.pandora-shop.co.il
نحتفل ب BLACK FRIDAY في PANDORA-




كلمات متعلقة

نحتفل, ب, BLACK, FRIDAY, في, PANDORA-,

تابعونــا

تولا "وزوجها المغتصب".. وقائع معركة استثنائية في تركيا تولا "وزوجها المغتصب".. وقائع معركة استثنائية في تركيا 2019-01-14 | 08:23:44

تخوض امرأة تركية غمار معركة قضائية من أجل إحضار زوجها المغتصب إلى العدالة، بعد أن...

النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر 2019-01-11 | 11:00:31

يحظى الشاي بشعبية واسعة في العالم، لكن الإكثار من هذا المشروب لا يناسب بعض...

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 2019-01-10 | 12:07:01

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 SHE LOVES BEEING LOVED الڨالنتاين هو أكثر يوم...

العراقية آية أغا تفوز بلقب Miss Arab USA 2019 العراقية آية أغا تفوز بلقب Miss Arab USA 2019 2019-01-09 | 13:09:19

توجت العراقية آية أغا بلقب Miss Arab USA 2019ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة لهذا...

7 مشاكل تزيد خطر الإجهاض 7 مشاكل تزيد خطر الإجهاض 2019-01-08 | 16:00:49

من المعروف أن بعض العوامل مثل التدخين أو الأدوية أو الإقامة في بيئة ملوثة تهدد...

تشكيلة معاطف Crazy line تمنحك الدفيء في موسم الشتاء البارد‎ تشكيلة معاطف Crazy line تمنحك الدفيء في موسم الشتاء البارد‎ 2019-01-07 | 11:14:09

مع الانخفاض الملحوظ في هذه الايام على درجات الحرارة ، تبدأ النساء في البحث عن حلول...

"توريد الشفاه" بالليزر.. الآثار والبدائل الطبيعية "توريد الشفاه" بالليزر.. الآثار والبدائل الطبيعية 2019-01-04 | 14:49:53

يختلف لون الشفاه من شخص لآخر، وقد تحمل لونا داكنا لدى بعض الأشخاص، لذا تلجأ بعض...

سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خلال أسبوعين سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خلال أسبوعين 2019-01-02 | 14:50:24

بينما تداعب فيكي غرين توأميها المولودين حديثا، لا يمكنها أن تتخيل أنها دخلت...

الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة 2019-01-02 | 10:33:39

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر لا تحمي الأطفال...

عرضت زوجها للبيع وهذا السعر الذي طلبته !!! عرضت زوجها للبيع وهذا السعر الذي طلبته !!! 2019-01-01 | 12:40:11

سيدة ألمانية اثارت جدلا واسعا حيث قامت بعرض زوجها للبيع من خلال شبكات الانترنت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids النرصاوي كرم مشعور اكتشافة الموسم الناصرة لاعب كرة السلة ابناء هرتسليا سخنين احتفال مسيرة احد شعانين الطائفة الارثوذوكسية قداس أحد احتراق بيت سخنين اضرار جسيمة اصابات دون اضرار التحقيق اصابة رجل ام الفحم كفر قرع اطلاق نار حادث شرطة اسعاف مستشفى اصابة شابين كفر ياسف ابو سنان تعرضهما طعن مستشفى شرطة مركز حيانرانية ناصر زعبي سفيرة للنوايا الحسنة الامم المتحدة تعيين قرار أقمار صناعية حسام جبارين صاحب اليبت الطائرة سقطت على المنزل زلفة احتراق نار قرية سخنين تحتفل تخريج 5 أطباء جدد بوخارست رومانيا جامعة جثة شابة عليها علامات اصابات عنف قرب منطقة وادي الحمام العثور شرطة طارق ضعيف حادث طرق جثمان تشييع جنازة ام الفحم مقبرة مثواه الاخير اصابة خطيرة حادث طرق دهس سيارة كفر مندا طفلة مستشفى اسعاف شرطة اعتقال مشتبهين اسلحة ضبط ذخيرة حملة الشرطة لواء الشمال كفر كنا الناصرة الشبلي سقط من ارتفاع كفر مندا اسعاف مستشفى متوسطة قرية حريق حقل اعشاب اخماد مار اطفاء المنارة ابتدائية عكا اشكلون امطار تغمر شوارع انهيار شارع غرق سيارات انقاذ عالقون شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com