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غدا افتتاح مقطع جديد لشارع 6 بين يوكنعام ومنطقة دالية الكرمل



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يفتتح غدا مقطع جديد لطريق رقم ستة بين يوكنعام ومفترق تل كاشيش, الى الشمال من دالية الكرمل. 



ويبلغ طول المقطع سبعة كيلومترات ويشمل نفقا وجسرا.

وافيد انه بعد عدة اشهر سيفتتح مقطع اخر من الطريق بطول خمسة عشر كيلومترا يصل حتى مفترق سوميخ قرب شفاعمرو. 





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