تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-01 00:10:05 بنزيما يقود الريال إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا |  2019-02-01 00:00:35 التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا |  2019-02-01 00:00:26 عوني عبد الرؤوف الزعبي في ذمة الله |  2019-01-31 20:56:28 اعتقال شاب من الطيرة بشبهة اطلاق النار على مدير مصنع وعامل |  2019-01-31 18:37:59 عريقات: المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن ستتوقف ابتداء من الغد |  0000-00-00 00:00:00 غاباي: حزب العمل يسعى إلى استبدال حكومة نتنياهو |  2019-01-31 17:01:38 جبارين: الوزير بنيت يزوّر التاريخ بكتاب المدنيات الجديد |  2019-01-31 16:35:10 المقاولون المخالفون الذين تلقوا امرين وقف عن العمل في عام واحد لن يستطيعوا التقدم لمناقصات حكومية |  2019-01-31 16:15:40 الوفد الأمني المصري يصل غزة |  2019-01-31 15:24:37 8 إصابات بينها خطيرة جدا في حادث سير قرب بيت لحم |  2019-01-31 15:14:54 مدرسة عين ماهل الإعدادية تتألق بمسابقة علمية في تل أبيب |  2019-01-31 13:56:02 المجلس الطلابي البلدي بكفرمندا : ألا يكفي؟سئمنا هذا المشهد الكئيب وهذا الواقع الأليم، ولا بد لنا من فجر جديد |  2019-01-31 13:54:33 مصرع سائق 40 عاما بحادث على مفرق الونيم باتجاه الناصرة |  2019-01-31 13:22:35 عودة 9400 لاجئ سوري منذ فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن |  2019-01-31 11:35:40 البابا: زيارة الإمارات صفحة جديدة في العلاقات بين الأديان |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

القائمة المشتركة تدعو الى وقف التصعيد الخطير على قطاع غزة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تدين القائمةالمشتركة، التصعيد المتجدد لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة حيث استهدفت عدد من المرافق الحكومية والشرطية، والمنشآت السياحية، والمنازل والبنية التحتية، والأراضي الزراعية في انحاء متفرقة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن التصعيد في الأيام الأخيرة سببه اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية للقطاع. 


 وأضافت القائمة المشتركة أنّ استمرار هذا التصعيد واستهداف المدنيين من قبل قوات الجيش الإسرائيلي يُشكّل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، ما يوجب على المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته والضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذا التصعيد.

 تؤكد القائمة المشتركة على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد على قطاع  غزة وتحذّر من ارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين العزل والمرافق العامة والممتلكات الخاصة.

 وتحذّر القائمة المشتركة  كذلك من احتمال استئناف المواجهة العسكرية واسعة النطاق بقطاع غزة، ما يهدد بسقوط المزيد من الضحايا والانهيار النهائي للوضع الإنساني في قطاع غزة في أعقاب الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع.

  وأوضحت القائمة المشتركة أن الخروج من دوامة الصراع  يتطلب إنهاء الاحتلال وفك الحصار عن قطاع غزة وإيجاد حل عادل وفق قرارات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين والاحتلال والدولة الفلسطينية المستقلة.، وتدعو القائمة المشتركة الى اعادة وحدة الصفوف الفلسطينية على أساس البرنامج الوطني وتفعيل النضال الشعبي ضد الاحتلال.




كلمات متعلقة

القائمة, المشتركة, تدعو, الى, وقف, التصعيد, الخطير, على, قطاع, غزة,

تابعونــا

التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا 2019-02-01 | 00:00:35

اصدر علي خضر زيدان ومؤنس عبد الحليم بيانا جاء فيه:" أهل بلدنا الكرام وخاصّة عائلتي...

اعتقال شاب من الطيرة بشبهة اطلاق النار على مدير مصنع وعامل اعتقال شاب من الطيرة بشبهة اطلاق النار على مدير مصنع وعامل 2019-01-31 | 20:56:28

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشارون أنه تم اعتقال شاب من الطيرة بشبهة...

غاباي: حزب العمل يسعى إلى استبدال حكومة نتنياهو غاباي: حزب العمل يسعى إلى استبدال حكومة نتنياهو 0000-00-00 | 00:00:00

صرح رئيس حزب العمل افي غاباي بأن حزبه يسعى الى استبدال حكومة نتانياهو في...

جبارين: الوزير بنيت يزوّر التاريخ بكتاب المدنيات الجديد جبارين: الوزير بنيت يزوّر التاريخ بكتاب المدنيات الجديد 2019-01-31 | 17:01:38

كشف اليوم الخميس، أن نقاشًا يدور في وزارة المعارف حول المصطلحات الّتي ستظهر في...

المقاولون المخالفون الذين تلقوا امرين وقف عن العمل في عام واحد لن يستطيعوا التقدم لمناقصات حكومية المقاولون المخالفون الذين تلقوا امرين وقف عن العمل في عام واحد لن يستطيعوا التقدم لمناقصات حكومية 2019-01-31 | 16:35:10

بعد النضال الطويل الذي قادته الهستدروت من أجل زيادة الامان في أماكن العمل بشكل...

8 إصابات بينها خطيرة جدا في حادث سير قرب بيت لحم 8 إصابات بينها خطيرة جدا في حادث سير قرب بيت لحم 2019-01-31 | 15:24:37

أصيب، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين بجروح بينهم خطيرة جدا، جراء حادث تصادم بين...

المجلس الطلابي البلدي بكفرمندا : ألا يكفي؟سئمنا هذا المشهد الكئيب وهذا الواقع الأليم، ولا بد لنا من فجر جديد المجلس الطلابي البلدي بكفرمندا : ألا يكفي؟سئمنا هذا المشهد الكئيب وهذا الواقع الأليم، ولا بد لنا من فجر جديد 2019-01-31 | 13:56:02

جاء في بيان صادر عن المجلس الطلابي البلدي في كفرمندا اليوم الخميس في اعقاب ما...

مصرع سائق 40 عاما بحادث على مفرق الونيم باتجاه الناصرة مصرع سائق 40 عاما بحادث على مفرق الونيم باتجاه الناصرة 2019-01-31 | 13:54:33

اسفر حادث طرق مروع بين سيارتين على مفرق الونيم باتجاه الناصرة اليوم الخميس عن...

أمل ابو التوم اول امرأة من النقب تترشح لانتخابات الكنيست أمل ابو التوم اول امرأة من النقب تترشح لانتخابات الكنيست 2019-01-31 | 10:24:10

اعلنت السيدة أمل أبو التوم ناشطة إجتماعية من قرية وادي النعم في النقب ترشحها...

اجتماع طارئ في مجلس محلي طرعان بعد وضع قنبلة قرب مبنى المجلس والاعلان عن وقفة احتجاجية غدا الجمعة اجتماع طارئ في مجلس محلي طرعان بعد وضع قنبلة قرب مبنى المجلس والاعلان عن وقفة احتجاجية غدا الجمعة 2019-01-31 | 09:51:29

عقد مجلس طرعان المحلي، جلسة عاجلة للموظفين (صباح الخميس)، وذلك بعد وضع القنبلة أمس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اللقية مدرسة تخريج احتفال فوج كوكبة جديدة طلابها النقب الشاملة اقرأ الحاجة سريا عبد الحميد تلتقي خالها من لبنان بعد فراق 35 عاما في مكة المكرمة احتراق بيت حرفيش اصابات دون اضرار طابق الاول طابقين قرية اطفاءمحمد عبد السلام زيدان كفر مندا يحصل على علامة 800 البسيخومتري في امتحان طلاب ثانوية شعب عدم توفر مكيفات صفوف مظاهرة احتجاج بسمة طبعون شاحنة دهس حادث طرق مستشفى رمبام اسعاف شرطة تحقيق عكا التزام اضراب محلات تجارية لجنة المتابعة المسجد الاقصى القدسذكرى 11 مجزرة شفاعمرو ناتن زاده الارهابي قتل حافلة وقفة احتجاجية لجنة شعبية احمد حمدي اصابة شاب بالغة في الرأس مدينة الناصرة الشرطة اسعاف مستشفى بالغة الخطورة مصرع يوسف سليم عبد الخالق باطلاق نار اصابة مصرع عامل سقط ارتفاع بناء بئر سعكوف الرملة مركز البلاد اسعاف ورشة فلسطينيشاب ام الفحم اعتقال موقوف تحرش نساء فتيات حمام بحر طبريا الثلاثاء منخفض جوي امطار كتلة باردة البلاد توقعات حالة الطقس مصرع طفلة حادث طرق النقب رضيعة مستشفى سوروكا نباطيم ضواحي ميسم يوسف الخطيكفر قرع تظاهرة شعارات رفع الاقصى القدس الشرطة نصرة مدخل قرية اصابة متوسطة شاب سقط ارتفاع كفرياسيف حادث
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com