القائمة, المشتركة, تدعو, الى, وقف, التصعيد, الخطير, على, قطاع, غزة,

تدين القائمةالمشتركة، التصعيد المتجدد لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة حيث استهدفت عدد من المرافق الحكومية والشرطية، والمنشآت السياحية، والمنازل والبنية التحتية، والأراضي الزراعية في انحاء متفرقة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن التصعيد في الأيام الأخيرة سببه اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية للقطاع.

وأضافت القائمة المشتركة أنّ استمرار هذا التصعيد واستهداف المدنيين من قبل قوات الجيش الإسرائيلي يُشكّل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، ما يوجب على المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته والضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذا التصعيد.تؤكد القائمة المشتركة على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد على قطاع غزة وتحذّر من ارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين العزل والمرافق العامة والممتلكات الخاصة.وتحذّر القائمة المشتركة كذلك من احتمال استئناف المواجهة العسكرية واسعة النطاق بقطاع غزة، ما يهدد بسقوط المزيد من الضحايا والانهيار النهائي للوضع الإنساني في قطاع غزة في أعقاب الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع.وأوضحت القائمة المشتركة أن الخروج من دوامة الصراع يتطلب إنهاء الاحتلال وفك الحصار عن قطاع غزة وإيجاد حل عادل وفق قرارات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين والاحتلال والدولة الفلسطينية المستقلة.، وتدعو القائمة المشتركة الى اعادة وحدة الصفوف الفلسطينية على أساس البرنامج الوطني وتفعيل النضال الشعبي ضد الاحتلال.