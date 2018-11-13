موظفو, فيسبوك, يحاربون, التحرش, الجنسي, في, العمل,

أعلنت شركة فيسبوك أنها ستغير سياستها نحو القضايا التي تتعلق بالتحرش الجنسي أثناء العمل، وستؤيد لجوء الموظفات إلى المحاكم في حال تعرضهن لمثل هذه المضايقات.

وأوضحت الشركة أنها لن تطلب من موظفيها حل القضايا التي تتعلق بالمضايقات الجنسية داخل نطاق الشركة، وستؤيد قراراتهن في حال أرادوا اللجوء إلى القضاء لمعاقبة الاشخاص الذين قد يتحرشون بهن أثناء فترة العمل.يأتي قرار الشركة بعد أيام من اتخاذ غوغل قرارا مماثلا، عقب احتجاجات واسعة شارك فيها 20 ألفا من موظفيها في أكثر من 50 مدينة حول العالم، حيث قال الرئيس التنفيذي لغوغل، ساندر بيتشاي، حينها "إن غوغل ستنهي قاعدة التحكيم القسري فيما يتعلق بادعاءات التحرش الجنسي، وهي قاعدة تلزم الجميع بمعالجة أي نزاع داخليا، وليس من خلال طرق أخرى مثل المحاكم".وأضاف بيتشاي: "نعترف بأننا لم نتعامل دوما بالطريقة الصحيحة في الماضي ونعتذر بشدة عن ذلك ..من الواضح أننا بحاجة لإجراء بعض التغييرات".يذكر أن شركات كبيرة كغوغل ومايكروسوفت وأوبر كانت قبل هذه الاحتجاجات قد أعلنت أنها ترفض لجوء الموظفات إلى القضاء في حال كان لديهن شكاوى تتعلق بالتحرش الجنسي بالعمل، وتفضل أن تحل هذه القضايا داخل الشركة.