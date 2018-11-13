الكاكاو, يحتوي, على, فيتامين, D2, للوقاية, من, أمراض, عديدة,

أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء من ألمانيا، بأنه للحفاظ على الصحة في موسم البرد يجب تناول المواد المحتوية على الكاكاو لأن فيه فيتامين D2 الذي يحمي الجسم.

تفيد مجلة Food Chemistry التي نشرت نتائج هذه الدراسة، بأن علماء جامعة فيتينبورغ ومعهد ماكس روبنر استنتجوا بأن الكاكاو يحمي الجسم من أمراض عديدة ويطيل العمر، مشيرين إلى أن هذه الاستنتاجات تشمل بصورة خاصة زيت الكاكاو والشوكولاتة الداكنة.أظهرت نتائج هذه الدراسة، بأن الكاكاو يحتوي على مركبات أولية تتحول خلال عملية التجفيف بأشعة الشمس إلى فيتامين D2 .يتكون هذا الفيتامين تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية في هرمون إرغوستيرول، الذي يحصل عليه الإنسان من المواد الغذائية ومن جلده الذي ينتجه تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية أيضا.انخفاض مستوى هذا الفيتامين في الجسم محفوف بتطور العديد من الأمراض التي تقلص العمر، لأن فيتامين D2 يحمي حتى من تطور الأمراض الوراثية من خلال تعزيز نسخ الحمض النووي والحمض النووي الريبي. كما أن هذا الفيتامين يساهم في تنظيم وظائف جهاز المناعة ويعزز مقاومة الجسم للأمراض المعدية. وأيضا ينظم ضغط الدم ويقلص من احتمال تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، وينظم مستوى السكر في الدم ونشاط الأنسولين ويكبح نمو الخلايا السرطانية في القولون والمستقيم والمثانة والبروستاتا والثدي.يشير العلماء إلى أن مشكلة نقص فيتامين D2 في الجسم تصبح أكثر حيوية في الشتاء، فبسبب قصر النهار وتلبد السماء بالغيوم في أكثر الأوقات يقل ضوء الشمس كثيرا. لذلك تناول المواد الغذائية المحتوية على الكاكاو في هذا الموسم تكون مفيدة جدا للجسم لأنها تساعده على الحماية من الأمراض وفي نفس الوقت تدعم إطالة العمر