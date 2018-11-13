الكاكاو, يحتوي, على, فيتامين, D2, للوقاية, من, أمراض, عديدة,

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بدأ تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للتراسل، في إتاحة ميزة من شأنها حماية أعين مستخدميه من...
ذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، الخميس، أن أكثر من 35 مليون شخص...
يصل الإنسان، عندما يبلغ سنا متقدمة، إلى ما يطلق عليه بعض الخبراء مسمى "هضبة...
اكتشف علماء سويديون أن الأطفال الذين يعيشون في عائلات تربي حيوانات أليفة كالقطط...
يلجأ بعض الناس إلى المحليات الصناعية حتى يتفادوا السعرات الحرارية الموجودة في...
تمكنت شركة أميركية رائدة في الحواسيب والبرمجيات، من تطوير جهاز استشعار صغير يمكن...
كشفت دراسة طبية حديثة، أن أضرار تدخين النرجيلة (الشيشة)، لا تقتصر على أمراض الجهاز...
اكتشف العلماء أن فقدان شخص تحبه قد يكسر قلبك، ووجدوا أن التوتر العاطفي الشديد...
تمكن علماء بريطانيون في جامعة #كامبريدج من ابتكار الوسيلة الأحدث لاكتشاف مرض...
يُكثر البعض من تناول البطاطس الحلوة في رجيم الشتاء، لأنها تمدُّ الجسم بالطاقة...