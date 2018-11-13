ما, هي, فوائد, وضع, الخيار, على, الوجه؟,

تسمعين دائماً أن النساء يستعملن قشر أو شرائح الخيار على الوجه ومحيط العينين. قد يظنّ البعض أنّ الخيار من شأنه ترطيب البشرة، ولكن للحقيقة هناك فوائد كثيرة لوضعه على الوجه.

الخيار مفيد للبشرة الجافة والشديدة الجفاف، فهو يرطب البشرة بامتياز ويلطفها ما يجعله مثالي أيضاً للبشرة الحسّاسة.ويمكن الاستعانة بعصير الخيار كواقٍ للبشرة من أشعة الشّمس، إذ أن السائل المستخرج من الخيار، يشكّل طبقةً عازلةً تحمي الجلد من التعدّيات الخارجية.ويفيد استعمال عصير الخيار أيضاً في صقل البشرة المترهّلة، يملّس التجاعيد السطحية ويزيل الكلف والبقع الداكنة