إليسا, ترد, على, مطلقي, شائعة, تعرضها, لحادث, سير,

بعد الأخبار التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تحدثت عن تعرضها لحادث سير خرجت الفنانة ​إليسا​ عن صمتها حيث نفت تلك الأخبار التي انتشرت.

واكدت إليسا انها بخير وكل ما نشر ليس الا شائعات ليس لها أساس من الصحة، مؤكدة انها مستاءة من تلك الشائعات، حيث كتبت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:"إشاعات غبية في كل مكان.. أنا بخير.. لا حادث ولا موت.. دقوا عالخشب.. توقفوا عن نشر أخبار مزيفة".