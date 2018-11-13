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غوارديولا يرشح 5 أندية للتتويج بالدوري الإنجليزي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رشح المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا فريقه مانشستر سيتي و4 أندية أخرى للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.



وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة Sky Sports: "أعتقد أن مانشستر سيي، وليفربول، وتشيلسي وحتى آرسنال، وتوتنهام هي أبرز الأندية المرشحة للتتويج بدرع الدوري الإنجليزي الممتاز... نحن نبتعد حاليا في الصدارة بفارق نقطتين فقط".


وتابع المدرب الملقب بالفيلسوف: "في الموسم الماضي عدنا بنقاط المباريات الثلاث من ملعب أنفيلد معقل ليفربول، فيما تعادلنا معهم هذا الموسم.. في الموسم الماضي خسرنا خارج قواعدنا أمام مانشستر يونايتد، ولكن في هذا الموسم فزنا عليهم... الشيء المهم أن مستوى فريقنا ثابت، ونلعب معظم الوقت بشكل جيد... دائما ما أرى الكثير من الأشياء التي يمكننا تحسينها".


واختتم غواديولا، الذي عاش أفضل فتراته التدريبية مع برشلونة، حديثه قائلا: "نحن الآن في شهر نوفمبر، ولا يزال هناك الكثير من المباريات المقبلة، حتى النصف الأول من الموسم لم ينته بعد... يمكن أن يحدث في كرة القدم الكثير خلال هذه الفترة".


وتشتد المنافسة هذا الموسم على لقب الدوري الإنجليزي، بين مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر حاليا برصيد 32 نقطة، وليفربول صاحب الوصافة برصيد 30 نقطة، وتشيلسي الثالث بـ28 نقطة، إضافة إلى آرسنال وتوتنهام، بينما تبدو حظوظ مانشستر يونايتد في المنافسة على البطولة ضئيلة جدا، ويحتل الفريق حاليا المركز الثامن بعشرين نقطة.




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