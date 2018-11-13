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الصحة الفلسطينية تعلن تسيير قافلة أدوية إلى قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد إرسال قافلة أدوية من مستودعات الوزارة بنابلس إلى مستودعاتها في قطاع غزة، وذلك بتعليمات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله.



وأضاف الوزير عواد في بيان صحفي مقتضب، صباح اليوم الثلاثاء، أنه يجري العمل حالياً على تجهيز قافلة الأدوية لتصل إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، موضحا أن القافلة ستضم أدوية خاصة بحالات الطوارئ وغرف العمليات والأمراض المزمنة  ومواد مخبرية وتجهيزات خاصة ببنوك الدم.


ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جديداً على قطاع غزة منذ عصر أمس ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين وتدمير مقر قناة الأقصى الفضائية وبنايات سكنية وأراض خالية ومواقع للمقاومة.




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- mehdi mountather

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