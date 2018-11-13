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لقاء تحضيري لمناقشة التوسعة الجنوبية في طرعان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




تحضيرًا للقاءٍ مع "الفاتمال" وبمبادرةٍ من رئيس المجلس المنتخب  مازن محمود عدوي، اجتمع، مطلع الاسبوع الحالي طاقم من المهندسين والمساحين والمحامين وذوي الاختصاص، بمشاركة رئيس المجلس المنتخب، وذلك لمناقشة مخطط التوسعة الجنوبية (تمال 1067) وطرح الحلول والبدائل العمليّة لما فيه مصلحة طرعان ومصلحة أصحاب الأراضي.



 وتم خلال الاجتماع، والذي جرى في مدرسة الصرار، التطرق لعدة مواضيع منها نسبة التخصيص ومواقع القسائم وخصائص قسائم البناء والأرض المخصصة للدولة وغيرها.


رئيس المجلس مازن عدوي، أكد على ضرورة إشراك الجمهور وذوي الإختصاص من طرعان وخارجها لغرض الحصول على مخطط يخدم طرعان وأهلها وكلّف المجتمعين إعداد ورقة عمل يتم طرحها على طاولة الفاتمال وهي بمثابة مطالب طرعان الأساسية بما يخص المخطط.




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