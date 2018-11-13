ارتفاع, عدد, شهداء, غزة, إلى, 6,

ارتفعت حصيلة الشهداء في اليوم الثاني للقصف على قطاع غزة، إلى ستة، بعد استشهاد فلسطيني في قصف استهدف "منطقة ملكة" شرق حي الزيتون وسط قطاع غزة.

وأفيد ، أنه عثر على الشهيد أشلاء، بينما نقلت طواقم الإسعاف ثلاثة مصابين من موقع القصف للمستشفيات.وفي وقت سابق استشهد مزارع في غارة اسرائيلية شمال قطاع غزة.وذكرت مصادر طبية أن الشاب خالد رياض احمد السلطان (26 عاما) استشهد خلال تواجده في ارضه الزراعية في منطقة السلاطين شمال قطاع غزة، بعد أن اطلقت الطائرات الحربية صاروخا واحدا على الاقل باتجاهه.كما أصيب مواطنان نتيجة استهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد عائشة شرق رفح.