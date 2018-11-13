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بعد القبض على نجلها.. نادين الراسي تهدد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو لها وهي تقف في مكان غير محدد وذلك بعد أنباء هروبها والقبض على نجلها مارك.



نادين الراسي، اكتفت بالتعليق على الفيديو قائلة: «أنصحكم عدم اختبار صبري ...إياكم غدري»، وهو الأمر الذي اعتبره متابعيها تهديدًا منها لطليقها السابق بعد القبض على نجلها.


وكان الصحفي اللبناني إيلي باسيل قد كشف أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على ابن نادين وأوقفته على ذمة التحقيق بعد ما فعلته والدته مع طليقها الممثل جيسكار أبي نادر.


وأضاف: «أن الأخيرة ذهبت، وهي تتصرف بشكل جنوني، إلى منزل طليقها وضربته بسبب قرار أصدرته المحكمة بمنحه حق حضانة أولادهما، قبل أن تلوذ بالفرار وتتوارى عن الأنظار».


يُذكر أن نادين الراسي كانت قد دخلت في صراع مع جيسكار وصل لساحات القضاء، وتبادل الثنائي اتهامات وتصريحات نارية عبر وسائل الإعلام، حتى نجحت الفنانة في الحصول على طلاقها رسميًا، كما حصلت على حق حضانة طفليها مارسيل وكارل.


وكانت قضية الحضانة التي رفعتها نادين، قد رافقها  حملة إعلامية شرسة على جيسكار أبي نادر، بعد أن نشر صورة لولديه وهما يتبولان في الشارع عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، دفعته إلى حذفها، كما سبق له أن نشر صور له مع الولدين خلال الاستحمام.




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