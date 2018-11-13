سواريز, محذرا, بيكيه, :, لا, تعبث, معي,

شهدت مباراة برشلونة وريال بيتيس، أمس الأحد، التي انتهت بفوز بيتيس (4-3)، صراعات ثنائية داخل الفريق الكتالوني، وانقسامات بين اللاعبين.

فبعد أن التقطت عدسات الكاميرات، حديثًا بين أرتورو فيدال وجيرارد بيكيه، حول طلب الأول تمرير الكرة، أبرزت نقاشا حادا بين لويس سواريز وبيكيه.ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سواريز كان غاضبًا للغاية عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، وأخرج إحباطه على زميله، مشيرة إلى أنه وجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى بيكيه.وقال سواريز لبيكيه: "الآن أنت تريد أن توبخني من أجل تمريرة، رجاء لا تعبث معي".وتدارك مدافع البلوجرانا الموقف، ورد سريعًا: "حسنًا، هذا كل شيء".