صور - عبارات عنصرية وثقب إطارات سيارة جنوب بيت لحم

خط مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، عبارات عنصرية على بوابة منزل في قرية "بيت اسكاريا" وأعطبوا إطارات مركبة، وسط تجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم .

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية، بأن المستوطنين قاموا بخط عبارات عنصرية مثل: "الانتقام"، و"رسم نجمة داوود" على بوابة منزل المواطن عبد الله موسى خليل الواقعة في منطقة خلة بلوطة"، وعلى سيارة نجله، وأعطبوا إطاراتها .وأكدت المصادر أن هذا العمل العنصري ليس الأول بحق صاحب المنزل، بل حدث مرة سابقة، من خلال خط عبارات عنصرية .