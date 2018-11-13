صور - عبارات عنصرية وثقب إطارات سيارة جنوب بيت لحم

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اثار شريط الفيديو الذي نشره حزب الليكود مساء اليوم حول ملفات التحقيق ضد رئيس...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز...
انتهى الشوط الاول بين فريق ابناء سخنين وهبوعيل حيفا على استاد الدوحة بهدفين لحيفا...
قام مجلس الطلاب الموحد في مدينة الناصرة بزيارة لبلدية الناصرة تم تنسيقها من فترة...
تعهد رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، الوقوف بجانب عائلة صفوري، وتقديم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل ساعة تقريبًا وقع...
تظاهر العشرات من اهالي ام الفحم ظهر اليوم السبت ضد العنف والجريمة ، مطالبين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق بشبهة...
ستقوم عائلة صفوري في طرعان بعد قليل بهدم منزلها بايديها, ذلك بعد ان ضاق بها الحال...
قال مسؤول قضائي كبير إن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت تبنى توصية...