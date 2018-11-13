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صور - عبارات عنصرية وثقب إطارات سيارة جنوب بيت لحم



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 خط مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، عبارات عنصرية على بوابة منزل في قرية "بيت اسكاريا" وأعطبوا إطارات مركبة، وسط تجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم .



وأفاد شهود عيان ومصادر محلية، بأن المستوطنين قاموا بخط عبارات عنصرية مثل: "الانتقام"، و"رسم نجمة داوود" على بوابة  منزل المواطن عبد الله موسى خليل  الواقعة في منطقة خلة بلوطة"، وعلى سيارة نجله، وأعطبوا إطاراتها .


وأكدت المصادر أن هذا العمل العنصري ليس الأول بحق صاحب المنزل، بل حدث مرة سابقة، من خلال خط عبارات عنصرية .




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