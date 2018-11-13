5 شهداء في غزة - قصق متواصل لليوم الثاني ودمار هائل

أعلنت مصادر طبية استشهاد مزارع في غارة اسرائيلية جديدة شمال قطاع غزة، في اليوم الثاني من القصف الاسرائيلي ضد القطاع.

وأفيد نقلا عن مصادر طبية أن الشاب خالد رياض احمد السلطان (26 عاما) استشهد خلال تواجده في ارضه الزراعية في منطقة السلاطين شمال قطاع غزة، بعد أن اطلقت الطائرات الحربية صاروخا واحدا على الاقل باتجاهه.وباستشهاد المواطن السلطان يرفع عدد الشهداء منذ بدء التصعيد الاسرائيلي الى خمس شهداء وعشرات الاصابات.وواصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي حتى ساعات الفجر الاولى قصف اهداف متفرقة من القطاع وسط الاحياء السكنية، الامر الذي أثار حالة من الذعر والهلع في صفوف المواطنين.وتشهد شوارع قطاع غزة حركة بطيئة جدا، فيما تعمل الطواقم المختصة على فتح الشوارع التي تضررت بفعل القصف الليلي واصلاح شبكات الكهرباء.