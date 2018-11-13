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ميسي: الليغا الآن.. أجمل من أي وقت مضى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال ليونيل ميسي نجم برشلونة لدى حصوله، الاثنين، على جائزة أفضل هداف "بيتشيتشي" للمرة الخامسة بتسجيله 34 هدفا في موسم 2017-2018، أن النسخة الحالية "أشد تنافسا أكثر من أي وقت مضى، وهذا أمر جيد".



جاء ذلك، غداة الخسارة المفاجئة لبرشلونة على ملعبه "كامب نو" أمام ريال بيتيس (3-4)، "إنه أمر جيد. أعتقد بأن التنافس في الليغا (حاليا) أشد من أي وقت مضى، ولا شيء سهلا".


وأضاف النجم الأرجنتيني خلال تسلمه الجائزة التي نظمتها صحيفة "ماركا" الرياضية في مدينة برشلونة "أي فريق يستطيع هزيمة أي فريق آخر، وهذا أمر جيد بالنسبة لليغا وللمتفرجين. آمل أن تستمر على هذا النحو".


وأكد ميسي،الذي حصل أيضا على لقب أفضل لاعب في الموسم الماضي، أنه استعاد مستواه بعد أصابته بكسر في ساعده، خلال مباراة أشبيلية (4-2) في 20 أكتوبر وابتعاده عن الملاعب لثلاثة أسابيع.


وعلق على مشاركته في مباراة الأحد ضدريال  بيتيس للمرة الأولى بعد الإصابة، قائلا "صحيح أنه كانت لدي بعض الخشية في بداية اللقاء. لكني تحررت منها مع مرور الوقت. كنت مستعجلا للعودة إلى الملاعب".


وحصل ميسي على جائزة أفضل هداف للمرة الخامسة بعد 2010 و2012 و2013 و2017، وانضم إلى الأساطير الثلاثة الفريدو دي ستيفانو، كيني والمكسيكي هوغو سانشيز.


ويتصدر ميسي حاليا ترتيب الهدافين مشاركة مع زميله الأوروغوياني لويس سواريز (9 أهداف لكل منهما)، وقد يدخل أكثر تاريخ البطولة الإسبانية إذا ما استطاع الحصول 


على لقب الهداف للمرة السادسة، ومعادلة رقم الأسطورة الآخر المهاجم الباسكي تيلمو زارا بين 1945 و1953.


وأصبح ميسي الهداف التاريخي للدوري الإسباني، بتسجيله 392 هدفا في 428 مباراة، وسجل للموسم العاشر تواليا 20 هدفا على الأقل.




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