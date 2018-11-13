ياسمين, صبري, تتلقى, أغرب, عرض, زواج.., وتكشف, سرًا, جديدًا,

ردت الفنانة المصرية ياسمين صبري، على تساؤلات العديد من جمهورها وكشفت عن العديد من صفاتها الشخصية.

ياسمين صبري، قالت خلال جلسة «اسأل ياسمين»، على هيستوري موقع «إنستجرام»: «إنها حصدت على مجموعة 73% في الثانوية العامة، وأنها لم تنجب إلى الآن ولكنها تربي قطة».وتلقت ياسمين صبري، أغرب عرض زواج من طفل في الإعدادية، ويبلغ 14 عامًا، ولا يملك سوى 50 جنيهًا فردت عليه متعجبة بقولها: «ما شاء الله».وردت على سر سفرها الدائم إلى لندن مؤكدة لأن عائلتها تعيش في لندن ولذلك فهي تعيش بين القاهرة ولندن.ورفضت الرد على سؤال أحد متابعيها حول وزنها الحقيقي وصفات زوجها المستقبلي، قائلة: «ما تحاولش».كما نشرت ياسمين صور لها خلال ممارستها للرياضة عبر خاصية الهيستوري، وحازت على اعجاب جمهورها.وكانت ياسمين صبري، قد شاركت مؤخرًا في عرض دار كارتييه الفرنسية، في دبي، والذي أقيم قبل يومين وشارك فيه حشد هائل من النجوم.الفنانة المصرية ياسمين صبري كان آخر أعمالها في السينما فيلم «الديزل»، مع الفنان محمد رمضان وهنا شيحة، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا بعد عرضه في عيد الأضحى.كما تستعد للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل ولكنها لم تكشف أي تفاصيل عن العمل إلى الآن.