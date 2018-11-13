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صورة - رسالة من القسام الى سكان عسقلان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة الى سكان مدينة عسقلان باللغة العبرية.



وجاء في نص الرسالة "الجيش يستخدم المدينة في عملياته الإجرامية ضدنا وبالتالي نحن سوف نرد على ذلك.. لذا يفضل الابتعاد عن المدينة قدر الإمكان".


وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال إن "أسدود وبئر السبع هما الهدف التالي، إذا تمادى العدو في قصف المباني المدنية الآمنة".




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