مصرع, محمود, عبد, الحميد, ابو, عصبة, 48, عاما, من, حلحول, قضاء, الخليل, بقذيفة, اصابت, بناية, في, اشكلون,

في اشكلون لقي العامل الفلسطيني محمود عبد الحميد ابو عصبة 48 عاما من مدينة حلحول قضا االخليل مصرعه وأصيب 11 شخصا اخرا بجروح، بعد ان اصابت قذيفة صاروخية اُطلقت من قطاع غزة عمارة سكنية الليلة الماضية.

وكان المرحوم يتواجد في المكان للعمل في مجال البناء , حيث تواجد في البناية التي اصابتها القذيفة مباشرة مما اسفر عن اصابته باصابات حرجة توفي متأثرا بها بعد فشل محاولان انعاشه .واسفرت الرشقات الصاروخية الفلسطينية منذ عصر امس عن إصابة خمسة وثمانين مواطنا بجروح متفاوتة، وصفت حالة اثنين منهم بخطيرة. وكان من بينهم جندي أصيب بشظايا قذيفة صاروخية استهدفت حافلة.وقال جهاد أبو عصبه، أحد أقرباء المرحوم ، انه غادر منزله يوم الأحد الماضي باتجاه عمله في الداخل، وقد أصيب خلال القصف.وأضاف، أن المرحوم متزوج ولديه من الأولاد ستة أربعة من الذكور وبنتين.واشار الى ان أفراد من عائلته قد توجهوا صباح اليوم لاستلام جثمانه، ومن المقرر ان يتم مواراته الثرى اليوم في حلحول.