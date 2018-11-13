تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-27 15:00:13 حسين الجسمي و”احلى طلعة توك توك” |  2019-01-27 15:00:39 مؤشر على اقتراب نجم إنتر ميلان من آرسنال |  2019-01-27 15:00:01 10 طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم" |  2019-01-27 15:00:08 إسرائيل تتهم الاتحاد الأوروبي بدعم منظمات "BDS" |  2019-01-27 14:41:35 منتدى المحامين الدروز خلال اجتماع بوزير المالية كاحلون:لانك ضمير هذه الحكومة نعتمد عليك بتصحيح اجحاف قانون القومية |  2019-01-27 14:16:07 شاب من البعنة يعتدي على شابة ويسرق هاتفها لرفضها تقبيله |  2019-01-27 14:03:34 اصابات واضرار اثر إعصار شديد ضرب مطار أنطاليا في تركيا |  2019-01-27 13:48:53 الليلة - اتحاد ابناء سخنين يستضيف مكابي بيتح تكفا في مباراة مصيرية |  2019-01-27 13:47:36 فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني |  2019-01-27 13:20:28 ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس مجلس دير الاسد أحمد ذباح |  2019-01-27 12:47:20 اعتقال مشتبه بحوزته سكين شرقي القدس |  2019-01-27 12:44:56 حيفا: "الجبهة" تحصّل إنجازات ضمن ميزانية بلدية حيفا للعام 2019 |  2019-01-27 12:22:01 لائحة اتهام ضد شابين من كفرقاسم والطيرة بقتل المرحوم رفعت ذياب من طولكرم |  2019-01-27 12:00:48 منح بنك إسرائيل جائزة دولية على تميّزه في إدارة نظام العملة |  2019-01-27 11:46:17 فيديو وصور - اعتقال 15 مشتبهاُ من الشمال بابتزاز مقاولين ومزارعين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سرايا القدس: ما لا يتوقعه العدو قادم خلال الساعات المقبلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شدد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على أن ردود المقاومة منذ مساء أمس وحتى اللحظة يأتي في إطار الردود التقليدية التي يتوقعها الاحتلال، وأن ما لا يتوقعه العدو هو قادم خلال الساعات القادمة.



وقال أبو حمزة في بيان صحفي: " ان ما حدث من ضربات موجعة وقاتلة بفعل صواريخ المقاومة منذ البداية وحتى الأن يأتي ردا طبيعياً على تمادي العدو الصهيوني في جرائمه وعنجهيته التي استهدفت أبناء شعبنا".


وأضاف: إن استمرار العدوان بهذه الطريقة واستهداف العدو للبيوت والاماكن العامة والمقرات المدنية قد جعل المقاومة تتخذ قراراً بتوسيع دائرة الرد".


وأضاف: قرار المقاومة الآن لقطعان المستوطنين في مدينة تل الربيع المحتلة بالبقاء الى جانب ملاجئهم.




كلمات متعلقة

سرايا, القدس:, ما, لا, يتوقعه, العدو, قادم, خلال, الساعات, المقبلة,

تابعونــا

منتدى المحامين الدروز خلال اجتماع بوزير المالية كاحلون:لانك ضمير هذه الحكومة نعتمد عليك بتصحيح اجحاف قانون القومية منتدى المحامين الدروز خلال اجتماع بوزير المالية كاحلون:لانك ضمير هذه الحكومة نعتمد عليك بتصحيح اجحاف قانون القومية 2019-01-27 | 14:41:35

اجتمع مساء امس وزير المالية موشيه كاحلون مع أعضاء منتدى المحامين الدروز في مدينة...

شاب من البعنة يعتدي على شابة ويسرق هاتفها لرفضها تقبيله شاب من البعنة يعتدي على شابة ويسرق هاتفها لرفضها تقبيله 2019-01-27 | 14:16:07

اعتقلت شرطة الشمال شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من سكان قرية البعنة بشبهة الاعتداء...

الليلة - اتحاد ابناء سخنين يستضيف مكابي بيتح تكفا في مباراة مصيرية الليلة - اتحاد ابناء سخنين يستضيف مكابي بيتح تكفا في مباراة مصيرية 2019-01-27 | 13:48:53

يستعد فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين لاستضافة فريق مكابي بيتح تكفا مساء...

ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس مجلس دير الاسد أحمد ذباح ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس مجلس دير الاسد أحمد ذباح 2019-01-27 | 13:20:28

قامت ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس المجلس المحلي دير الاسد أحمد...

اعتقال مشتبه بحوزته سكين شرقي القدس اعتقال مشتبه بحوزته سكين شرقي القدس 2019-01-27 | 12:47:20

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:خلال نشاط ميداني...

حيفا: "الجبهة" تحصّل إنجازات ضمن ميزانية بلدية حيفا للعام 2019 حيفا: "الجبهة" تحصّل إنجازات ضمن ميزانية بلدية حيفا للعام 2019 2019-01-27 | 12:44:56

تواصل كتلة "الجبهة الحيفاوية" بعضويها رجا زعاترة وشهيرة شلبي العمل على التحضير...

لائحة اتهام ضد شابين من كفرقاسم والطيرة بقتل المرحوم رفعت ذياب من طولكرم لائحة اتهام ضد شابين من كفرقاسم والطيرة بقتل المرحوم رفعت ذياب من طولكرم 2019-01-27 | 12:22:01

قدمت النيابة العامة لواء المركز صباح اليوم الاحد للمحكمة المركزية لائحة اتهام...

منح بنك إسرائيل جائزة دولية على تميّزه في إدارة نظام العملة منح بنك إسرائيل جائزة دولية على تميّزه في إدارة نظام العملة 2019-01-27 | 12:00:48

أعلنت المجلة الدولية "Central Banking" عن فوز بنك إسرائيل بجائزة "Currency Manager of the Year 2019". ووقع...

فيديو وصور - اعتقال 15 مشتبهاُ من الشمال بابتزاز مقاولين ومزارعين فيديو وصور - اعتقال 15 مشتبهاُ من الشمال بابتزاز مقاولين ومزارعين 2019-01-27 | 11:46:17

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن وحدة التحقيق المركزية "اليمار"...

النائب طلب ابو عرار:احراق قسم الجباية في مجلس محلي عرعرة النقب عمل همجي وجبان ويجب معاقبة الجناة النائب طلب ابو عرار:احراق قسم الجباية في مجلس محلي عرعرة النقب عمل همجي وجبان ويجب معاقبة الجناة 2019-01-27 | 11:07:41

استنكر النائب طلب ابو عرار اليوم الاحد عملية احراق قسم الجباية في مجلس محلي عرعرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خالد صبحي والد مجدي سالم دير حنا طبيب قلبي محروق على ابني حادث عمل وزارة الصحة طحينة الامير أديرت بشكل غير مهني مغير مسؤول جلسة استماع هدم بيوت بير هداج النقب جرافات الداخلية حملة اقتلاع عرب خيام تشريد عائلات 7 بيوتشجار مفرقعات كفر مندا تجدد انتخابات رئاسة مجلس محلي شرطة حجارة مخدرات ملجأ بيت بئر السبع مليون شيكل مختبر تنمية كفر قاسم مسيرة ذكرى شهداء بالروح بالدم نفديك يا شهيد سما شوفاني الناصرة مروان خوري نشر فيديو عزف اغنية كل القصايد اللبناني جثامين ضحايا حادث الطرق تشييع الرامة قرية البقيعة اصابة متوسطة اطلاق نار سيارة الجديدة المكر شرطة اسعاف مستشفى حادث مدرسة صفا سخنين الصفا سكب زيت محروق جدرانها ساحتها جبل الشيخ يعج بالزوار جميع انحاء البلاد ثلوج تزلج عائلات منتزه مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد Manchester City vs Manchester United في الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 مشاهدة علىضبط مخدرات اسلحة عمال فلسطينيين دون تصاريح تفتيش محلات قرية بلدة تل السبع سلمونيلا جرثومة سحب خام تصنيع اغذية RJM تلوث وزارة الصحة سحب منتجات بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com