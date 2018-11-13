تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-07 14:30:48 فيديو - "منزل ترامب" معروض للبيع مجددا ! |  2019-02-07 14:30:10 كارثة مبنى إسطنبول.. انتشال طفلة من بين الأنقاض |  2019-02-07 14:20:22 مهلة حتى الاحد للرد على استئناف نتائج انتخابات يركا |  2019-02-07 13:11:49 رغم البرد والمطر - هدم العراقيب للمرة 140 |  2019-02-07 12:53:31 8 مدارس عربية في المسابقة النّهائيّة البناء الأخضر ‎ |  2019-02-07 13:00:07 راموس يواصل تفوقه على ميسي في الكلاسيكو |  2019-02-07 12:13:25 اعتقال والد وشقيق الشابة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم بتركيا ووفد فحماوي يسافر لاتمام نقل جثمانها |  2019-02-07 11:41:14 مستشفى العفولة - القابلة نجوى كعبية تقوم بتوليد شقيقتيها اثار وعرين في ذات اليوم والقسم والساعة |  2019-02-07 11:13:52 خلال 40 يوما- ضبط اكثر من 270 قطعة سلاح وذخيرة خلال حملة واسعة طالت قرى ومدن عربية في الشمال |  2019-02-07 11:04:53 صور - 5 اصابات منها خطيرة بحادث طرق في النقب |  2019-02-07 10:49:23 المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مهرجان عرعرة يوم السبت |  2019-02-07 10:46:01 محمد صلاح يتعرض لهتافات عنصرية ضد الدين الاسلامي في لندن |  2019-02-07 10:18:04 اعتقال أب وابنه وابنته من دالية الكرمل بشبهة تزييف اوراق نقدية من فئتي 100 و 200 شيكل وضبط طابعة |  2019-02-07 09:28:38 مدرسة البصليّة شفاعمرو تفوز بمنحة للمبادرة التربويّة‎ |  2019-02-07 09:10:05 العثور على جثة امرأة بالقرب من العيادات الخارجية لمستشفى بوريا قرب طبريا والشرطة تحقق |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اطلاق برنامج المنح الدراسية "بنكبر معك" لبنك هبوعليم وجمعية امانينا



  |     |   اضافة تعليق



 بحضور عشرات الطلاب الجامعيون ابناء المجتمع العربي وذويهم، إختتم مساء الاربعاء بنك هبوعليم وجمعية أمانينا برنامجهما الريادي "منكبر معك" للمنح الدراسية، في حفل مهيب أقيم الحفل في الحديقة الصناعية في مدينة الناصرة، بمشاركة السيد عودد عيران رئيس مجلس ادارة بنك هبوعليم والسيدة ياعيل درومي مديرة قطاع العلاقات المجتمعية والسيد نبيل توتري مدير فعاليات المجتمع العربي في بنك هبوعليم، السيد احمد مهنا مدير عام جمعية امانينا والسيد سلام شرقية رئيس الجمعية وعضو الكنيست الدكتور احمد طيبي وعدد كبير من الشخصيات من المجتمع العربي، المرشدون والعائلات المشاركة في البرنامج. 


 ضمن برنامج بنكبر معك، حصل 50 طالب وطالبة جامعيون حصلوا على منحة دراسية من بين أكثر من 500 طالب وذلك بعد ان تم اختيارهم بحسب قرار لجنة المنح المختصة برئاسة البروفيسور فيصل عزايزة، وقد شارك الطلاب بدورة تعليمية في الحرم الجامعي التابع لبنك هبوعيلم تعلموا خلالها الاسس للادارة الصحيحة لميزانية العائلة، قاموا على اثرها بالتطوع بارشاد ومرافقة 100 عائلة عربية مدة ستة أشهر، ومساعدتهم بالوصول الى توازن في ميزانية العائلة والبدء بالتوفير لمستقبل ابنائهم.  السيد عوديد عيران رئيس مجلس إدارة بنك هبوعليم شدد في كلمته على أهمية تشجيع التطوع في المجتمع والمبادرة للمساهمة المجتمعية الفاعلة، كما تحدث في الحفل المحامي أحمد مهنا المدير العام لجمعية أمانينا وأكد من خلال كلمته على رؤية الجمعية التي تسعى لتطوير العمل التطوعي في المجتمع بالإضافة لتأكيده على أهمية الشراكة مع بنك هبوعليم الذي ساهم بتقديم المنح للطلاب الجامعيين وأتاح الفرصة لهم للعمل المجتمعي والتطوع في مجال التربية المالية، وتحدث خلال الحفل عضو الكنيست السيد احمد طيبي حول العمل الجماهيري تنظمه جمعية امانينا والذي تسعى من خلاله لبناء منظمة السقف للعمل التطوعي في المجتمع العربي مشيرا الي القيم الانسانية العظيمة خلف معنى التطوع وتوسعه في مجتمعنا العربي .وفي النهاية قام السيد سلام شرقية رئيس ادارة جمعية امانينا بتكريم العاملين على انجاح هذا المشروع من قبل البنك ولجنة المنح 

 




كلمات متعلقة

اطلاق, برنامج, المنح, الدراسية, "بنكبر, معك", لبنك, هبوعليم, وجمعية, امانينا,

تابعونــا

لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎ لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎ 2019-02-07 | 12:57:57

أعلن لئومي عن إطلاق برنامج الائتمان الجديد لزبائن البنك – "لئومي جوديز"، حيث...

لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎ لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎ 2019-02-07 | 12:57:57

أعلن لئومي عن إطلاق برنامج الائتمان الجديد لزبائن البنك – "لئومي جوديز"، حيث...

افتتاح مطعم لونا في بيج فاشين الناصرة بمشاركة واسعة افتتاح مطعم لونا في بيج فاشين الناصرة بمشاركة واسعة 2019-02-06 | 21:59:20

افتتح مساء اليوم الاربعاء في مجمع بيج فاشين في مدينة الناصرة مطعم لونا , مطعم لونا...

تظليلات سائلة معدنية تظليلات سائلة معدنية 2019-02-06 | 21:01:55

ماركة التجميل الإيطالية پوپا ميلانو Pupa تقدم مجموعة تظليلات بنسيج سائل خفيف بدون...

نبيذ روزيه نصف جاف, قطيف 2017 نبيذ روزيه نصف جاف, قطيف 2017 2019-02-06 | 14:35:33

معاصر نبيذ بركان تطرح: نبيذ روزيه نصف جاف, قطيف 2017 لذيذ من مجموعة كلاسيك...

"ايڤ روشيه", ماركة التجميل رقم 1 في فرنسا, تطرح: رباعية مصلحات من مجموعة Zero Defaut لتصليح عيوب البشر "ايڤ روشيه", ماركة التجميل رقم 1 في فرنسا, تطرح: رباعية مصلحات من مجموعة Zero Defaut لتصليح عيوب البشر 2019-02-03 | 13:11:52

"ايڤ روشيه", ماركة التجميل رقم 1 في فرنسا, تطرح: رباعية مصلحات من مجموعة Zero Defaut...

مجموعة "ڤلانتاينز" 2019 She Loves Being Loved مجموعة "ڤلانتاينز" 2019 She Loves Being Loved 2019-02-03 | 12:22:43

مجموعة رومانسية ترمز الى حب الذات وحب الآخرين. هذا هو الوقت المناسب لتظهري معشوقة...

Michal Negrin تطرح: مجموعة مجوهرات ربيعية رومانسية Michal Negrin تطرح: مجموعة مجوهرات ربيعية رومانسية 2019-02-03 | 12:03:02

جميع المجوهرات تمَّ تصميمها باليد مع دمج أحجار سواروڤسكي ملونة بألوان ربيعية. قطع...

بنك هبوعليم فرع ام الفحم ينظم لقاء لاطباء المدينة بنك هبوعليم فرع ام الفحم ينظم لقاء لاطباء المدينة 2019-01-31 | 10:14:23

نظم بنك هبوعليم فرع ام الفحم لقاءا في قاعة الانيس، شارك بِه العشرات من الاطباء في...

من ستكون العائلة التي تُنهي السباق أولى؟ من ستكون العائلة التي تُنهي السباق أولى؟ 2019-01-30 | 13:09:56

بمناسبة يوم العائلة، ينظم تجمع التسوّق واللهو "مول هحوف فيلدج" (قرية قبالة الشاطئ)...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كهرباء انقطاع التيار فيضانات تخليص عالقين مركز البلاد الشرطة الانقاذ مصرع شخص حبيب شيخ احمد محمد سائق سيارة خصوصية شاحنة حادث طرق شفاعمرو مروع شارع عبلين قرية متسبي أفيف سيارات معدلة بشكل غير قانوني الشرطة تنزيل الشارع سباقات حملة البطوف سخنين عرابة دير حنااصابة امرأة سقطت سقوط حفرة صرف صحي مجاري تخليص متوسطة وحدات انقاذ الشمال لواء الطيبة حفلات تخرج منع اقتصارها احتفالات صفية طلاب بيان مشترك اولياء امور ثانوية مدرسة ابن رشد تخريج الفوج ال 41 طلابها اجواء احتفالية مسيرة سياراة معلمي سياقة معلمو أزمة تستات شارع الشاطئ عرب يهود اضراب مرابطون مرابطات ام الفحم المسجد الاقصى القدس سلوان لائحة اتهام الشرطة تمويل ارهاب اصابة شرطي في قرية دير حنا جراء سقوطه نقله للمستشفى جناز المسيح كنائس كفر ياسيف الموحدة مسيرة مشاركة واسعة تظاهرة رفع شعارات مدينة سخنين سمسرة الاراضي مشروع اسكاني تلاعب تيسير قبعة نائب الوطني المجلس الفلسطيني ذمة الله وفاة عن عمر ناهز 78 عاما انتخابات الفريديس رئاسة مجلس محلي قرية اقتراع يونس مرعي وفاة اعتقال شاب شابين توقيف بشبهة اطلاق النار في الهواء خلال حفل زفاف الطيرة مصرع فاتنة فؤاد علم الجش متأثرة بجراحها وفاة حادث طرق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com