بحضور عشرات الطلاب الجامعيون ابناء المجتمع العربي وذويهم، إختتم مساء الاربعاء بنك هبوعليم وجمعية أمانينا برنامجهما الريادي "منكبر معك" للمنح الدراسية، في حفل مهيب أقيم الحفل في الحديقة الصناعية في مدينة الناصرة، بمشاركة السيد عودد عيران رئيس مجلس ادارة بنك هبوعليم والسيدة ياعيل درومي مديرة قطاع العلاقات المجتمعية والسيد نبيل توتري مدير فعاليات المجتمع العربي في بنك هبوعليم، السيد احمد مهنا مدير عام جمعية امانينا والسيد سلام شرقية رئيس الجمعية وعضو الكنيست الدكتور احمد طيبي وعدد كبير من الشخصيات من المجتمع العربي، المرشدون والعائلات المشاركة في البرنامج.

ضمن برنامج بنكبر معك، حصل 50 طالب وطالبة جامعيون حصلوا على منحة دراسية من بين أكثر من 500 طالب وذلك بعد ان تم اختيارهم بحسب قرار لجنة المنح المختصة برئاسة البروفيسور فيصل عزايزة، وقد شارك الطلاب بدورة تعليمية في الحرم الجامعي التابع لبنك هبوعيلم تعلموا خلالها الاسس للادارة الصحيحة لميزانية العائلة، قاموا على اثرها بالتطوع بارشاد ومرافقة 100 عائلة عربية مدة ستة أشهر، ومساعدتهم بالوصول الى توازن في ميزانية العائلة والبدء بالتوفير لمستقبل ابنائهم. السيد عوديد عيران رئيس مجلس إدارة بنك هبوعليم شدد في كلمته على أهمية تشجيع التطوع في المجتمع والمبادرة للمساهمة المجتمعية الفاعلة، كما تحدث في الحفل المحامي أحمد مهنا المدير العام لجمعية أمانينا وأكد من خلال كلمته على رؤية الجمعية التي تسعى لتطوير العمل التطوعي في المجتمع بالإضافة لتأكيده على أهمية الشراكة مع بنك هبوعليم الذي ساهم بتقديم المنح للطلاب الجامعيين وأتاح الفرصة لهم للعمل المجتمعي والتطوع في مجال التربية المالية، وتحدث خلال الحفل عضو الكنيست السيد احمد طيبي حول العمل الجماهيري تنظمه جمعية امانينا والذي تسعى من خلاله لبناء منظمة السقف للعمل التطوعي في المجتمع العربي مشيرا الي القيم الانسانية العظيمة خلف معنى التطوع وتوسعه في مجتمعنا العربي .وفي النهاية قام السيد سلام شرقية رئيس ادارة جمعية امانينا بتكريم العاملين على انجاح هذا المشروع من قبل البنك ولجنة المنح