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سلطة الاطفاء تشكل طاقما خاصا للتحقيق في ملابسات احتراق سيارة النائب حاج يحيى امام بيته في الطيبة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قال كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم الثلاثاء انه تم تشكيل  طاقم تحقيق خاص يعمل على فحص الاسباب التي ادت الى نشوب حريق في سيارة عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحي فجر اليوم .



واشار ظاهر ان طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الشارون كانت قد وصلت الى منزل عضو الكنيست وعملت على اخماد الحريق في السياره التي كانت تحت المنزل .وأسفر  الحريق عن اضرار في المكان ولم يبلغ عن اصابات .


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