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مقتل عامل من الخليل واصابة 11 شخصا بقصف بيت في اشكلون



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مقتل عامل من الخليل واصابة 11 شخصا بقصف بيت في اشكلون




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