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مقتل عامل من الخليل واصابة 11 شخصا بقصف بيت في اشكلون
2018-11-13 09:04:24
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مقتل عامل من الخليل واصابة 11 شخصا بقصف بيت في اشكلون
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