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تصعيد ووعيد- 4 شهداء في غزة ومقتل عامل من الخليل باشكلون ورشقات صاروخية في الجنوب وحماس تتوعد برد أقوى



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ارتفع عدد الشهداء جراء القصف الاسرائيلي على قطاع غزة منذ مساء امس الى 4 شهداء واكثر من 15 اصابة



وفي اشكلون قتل فلسطيني اربعيني من سكان الخليل وأصيب احد عشر شخصا اخر بجروح، بعد ان اصابت قذيفة صاروخية اُطلقت من قطاع غزة عمارة سكنية الليلة الماضية. 


واسفرت الرشقات الصاروخية الفلسطينية منذ عصر امس الى إصابة خمسة وثمانين مواطنا بجروح متفاوتة، وصفت حالة اثنين منهم بخطيرة. وكان من بينهم جندي أصيب بشظايا قذيفة صاروخية استهدفت حافلة.

هذا وقرر الجيش تعزيز قواته على امتداد السياج الأمني المحيط بقطاع غزة, واحضرت الى المكان دبابات وناقلات جنود مدرعة. 

وقصف سلاح الجو خلال ساعات الفجر حوالي خمسين هدفا إضافيا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في انحاء القطاع. ومن بين الأهداف المقصوفة نفق , وأربعة مواقع عسكرية, ومنصة لاطلاق قذائف باليستية.

وقد اغار الجيش من عصر امس على مائة وخمسين هدفا. 

واعلن المتحدث العسكري ان الغارات مستمرة، وانها جاءت ردا على الهجمات التي تشنها المنظمات في القطاع ضد مواطني إسرائيل.


ويلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية صباحا لمناقشة التصعيد الأمني.

وكثفت مصر اتصالاتها مع الجانبين لوقف التصعيد وللعودة إلى طاولة المفاوضات.

وبدوره قال المبعوث الأممي لعملية السلام، نيكولاي ميلادينوف، أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع مصر للتوصل الى تهدئة في القطاع غزة. 


ومن جهته قال المتحدث العسكري لحماس، أبو عبيدة، ان الضربات القادمة ستكون اعظم اذا استمرت إسرائيل بالعدوان




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