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الأردن ولبنان والأمم المتحدة يدعون لوقف العدوان على غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي القصف الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزّة، استنكارًا دوليًا وعربيًا واسعًا، حيث دانته كلًا من الأردن ولبنان وأمين عام الأمم المتحدة.



ودعت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، مساء الاثنين، إلى تحرك فوري لوقف العدوان وحماية الأبرياء في قطاع غزة، مؤكدة خطورة التصعيد في القطاع.


وأدانت غنيمات، وفق ما ذكرته وكالة "بترا"، العدوان على القطاع الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، مشددة على أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والصراع.


وأكدت أهمية وقف العدوان وضبط النفس، واتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء معاناة القطاع الإنسانية.


بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية العدوان الوحشي الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


ودعت الخارجية اللبنانية في بيان لها، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الغارات والقصف الهمجي لقوات الاحتلال للأحياء السكنية في القطاع.




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