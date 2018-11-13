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كيف تحصل على أحدث ميزات واتس آب قبل الآخرين!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توجد طريقة سهلة تمنح المستخدمين إمكانية الحصول على أحدث ميزات واتس آب قبل غيرهم، من خلال الاشتراك في الإصدار التجريبي على آيفون، الذي أصبح متاحا للجميع لأول مرة.



ويوفر الإصدار التجريبي من تطبيق واتس آب، الاطلاع على كيفية اختبار الشركة للميزات الجديدة، قبل إطلاقها إلى العالم أجمع. ويتيح ذلك إمكانية التحقق من مدى شعبية الميزات الجديدة، وما إذا كان هناك أي أخطاء أو مشاكل.



وتمكن مستخدمو أنظمة أندرويد وWindows من استخدام واتس آب التجريبي على الهواتف الذكية، ولكن الوصول إلى الإصدار التجريبي على هواتف آيفون، كان محدودا بشكل صارم.


والآن، أصبح متاحا بشكل أوسع، وفقا لما رصده WABetaInfo، الذي يوضح كيفية الاشتراك في تطبيق واتس آب التجريبي على آيفون:

- بداية، يجب تحميل TestFlight من متجر آبل (App Store).

- حمّل تطبيق واتس آب التجريبي، الذي سيحل مكان الإصدار الموجود لديك على الهاتف.

وعند تحميل التطبيق التجريبي، ستلاحظ وجود نقطة برتقالية اللون بجانب الاسم، تحدده على أنه تجريبي.


وفي حال تلقيت رسالة تفيد بأن "الإصدار التجريبي ممتلئ"، فهذا يعني عدم وجود مساحة للمختبرين الجدد. ولكن المطورين يمكنهم توفير مساحات جديدة في أي وقت.


وتجدر الإشارة إلى أن رسائلك على الإصدار التجريبي ستظل مشفرة بشكل كامل، كما هو الحال دائما.


وسيكون إصدار "بيتا" من واتس آب متاحا للاختبار مدة 90 يوما من حين تحميل الإصدار التجريبي، وبعد انتهاء الفترة، يتم إيقاف تطبيق الاختبار التجريبي.


ويقدم TestFlight خدمة إعلامك حال توفر الإصدارات الجديدة، بحيث يمكنك التمتع بأحدث ميزات واتس آب وقتما تشاء.




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