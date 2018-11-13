شعار, playboy, على, تيشرت, محمد, صلاح, يثير, ردود, فعل, غاضبة,

أثارت تغريدة نشرها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر صلاح تغريدة على موقع “تويتر”، مرفقة بصورة له يرتدي فيها قناعا و”تي شيرت” عليه شعار مجلة “بلاي بوي” التي كانت تنشر صورا إباحية سابقا، مكتوبا عليه “بلاي بوي بروجيكت” أو “مشروع بلاي بوي” وهي مكتوبة بأحرف معكوسة.وأرفق صلاح بالصورة تعليق “السفر متخفيا”، في إشارة منه لاستعداده للسفر إلى مصر، لمشاركة المنتخب في المعسكر التدريبي.