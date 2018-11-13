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اليسا بحمالة الصدر وقميص شفاف ومتابعوها يتهموها بالتعري!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت النجمة اللبنانية إليسا مجموعة صور جديدة لها من دبي أثناء مشاركتها في حفل Givenchy .



وظهرت اليسا في هذه الصور بإطلالة جريئة كشفت الكثير من جسدها وعرضتها للانتقادات من قبل متابعيها.

 وعلقت احدى متابعات اليسا بالقول: “بس يعني حضرتك خارجه من سرطان ومش هامك ولابسه كدا طب بلاش الافوره دي الصراحه اوحش حاجه فيكي لابسك حاولي تغيري لابسك او متنزليش صور بالقرف ده انا كنت بحبك بس بعد اللبس القذر ده متساهليش حب حد اسااساا”.


فيما قال متابع اخر: “ناس تحت. قصف وبتموت. وناس. بتستعرض. رغم حبي الك اليسا. بس العري مش اسلوب راقي”.


من ناحية اخرى، انتشرت في الساعات الماضية شائعة عن وفاة اليسا في حادث سير ما دفعها الى تكذيبها عبر تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “شائعات غبية في كل مكان، أنا بخير، لا حادث ولا وفاة، توقفوا عن نشر الأخبار المزيفة”.




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