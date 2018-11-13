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مصر تبلغ إسرائيل ضرورة وقف تصعيدها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت مصادر مطلعة قيام الأجهزة المعنية في مصر بتكثيف اتصالاتها لوقف التصعيد في قطاع غزة، سيما في ضوء قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعي للقطاع .



وقال مصدر مصري سيادي رفيع المستوى، إن مصر أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في القطاع.




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