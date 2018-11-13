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الأرصاد - منخفض جوي اعتباراً من صباح الأربعاء حتى مساء الجمعة



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يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة الاربعاء، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار.




وقال الراصد الجوي أن المنخفض يوم الاربعاء متوقع على مرحلتين، الأولى من صباح الاربعاء وحتى صباح الخميس، والثانية من مساء الخميس وحتى مساء الجمعة، وسيكون تركيز المنخفض متوقع بشكل كبير على سواحل البلاد بالدرجة الأولى ثم المناطق الداخلية.




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