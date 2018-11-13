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عقد مراسم الصلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في اعقاب شجار الانتخابات بكفرمندا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



بحضور أعضاء لجنة الصلح القطرية، ولجنة السلم الأهلي المحلية تم عقد مراسم الصلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في أعقاب احداث العنف المؤسفة التي وقعت في بلدة كفرمندا أمسلاول .



وقام الحاج محمد زيدان "أبو فيصل" بإستضافة هذا الإجتماع على الخير والتسامح.


واكد الحضور واعضاء لجنة الصلح خلال الاجتماع :" نسأل الله أن يكون صلحًا ثابتًا وأن تطوى هذه الصفحة السوداء في تاريخ كفرمندا".




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