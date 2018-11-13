عقد, مراسم, الصلح, بين, عائلتي, زيدان, وعبد, الحليم, في, اعقاب, شجار, الانتخابات, بكفرمندا,

بحضور أعضاء لجنة الصلح القطرية، ولجنة السلم الأهلي المحلية تم عقد مراسم الصلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في أعقاب احداث العنف المؤسفة التي وقعت في بلدة كفرمندا أمسلاول .

وقام الحاج محمد زيدان "أبو فيصل" بإستضافة هذا الإجتماع على الخير والتسامح.واكد الحضور واعضاء لجنة الصلح خلال الاجتماع :" نسأل الله أن يكون صلحًا ثابتًا وأن تطوى هذه الصفحة السوداء في تاريخ كفرمندا".