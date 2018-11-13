تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |  2018-12-26 23:41:15 صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل |  2018-12-26 22:35:32 عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد |  2018-12-26 23:33:53 القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته |  2018-12-26 23:32:53 تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار |  2018-12-26 20:00:13 القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها |  2018-12-26 20:50:11 اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم |  2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |  2018-12-26 17:31:19 مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت |  2018-12-26 17:30:05 تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر |  2018-12-26 17:23:30 اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص |  2018-12-26 17:21:38 الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا |  2018-12-26 15:55:17 دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود |  2018-12-26 15:55:35 لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة |  2018-12-26 15:08:28 روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

احتراق سيارة عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى امام بيته



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شب فجر اليوم الثلاثاء حريق هائل في سيارة عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى امام بيته في مدينة الطيبة .


وقد اسفر الحريق عن اضرار جسيمة دون اصابات تذكر .

واستنفر الاهالي والجيران الى المكان وعملوا على اخماد النيران في السيارة الى حين وصول سيارة الاطفاء .


وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث للتاكد من سبب الحريق ان كان جراء تماس كهربائي او بفعل فاعل .




كلمات متعلقة

احتراق, سيارة, عضو, الكنيست, عبد, الحكيم, حاج, يحيى, امام, بيته,

تابعونــا

عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد 2018-12-26 | 22:35:32

في خطابه الاخير قبيل التصويت على حل الكنيست، تحدث النائب ايمن عودة رئيس القائمة...

القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته 2018-12-26 | 23:33:53

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطه اسرائيل للاعلام العربي:قامت الشرطة بالقاء...

تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار 2018-12-26 | 23:32:53

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ هذا...

القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها 2018-12-26 | 20:00:13

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل تم استدعاء الشرطة...

اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم 2018-12-26 | 20:50:11

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان قوات معززة من الشرطة تقوم بملاحقة...

اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه 2018-12-26 | 19:29:08

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل سقطت بوابة...

اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص 2018-12-26 | 17:23:30

خلال نشاط لشرطة ام الفحم ضد حيازة السلاح الغير مرخص قامت الشرطة باعتقال 5 مشتبهين...

دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود 2018-12-26 | 15:55:17

قدم سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون استقالته من منصبه. وأفيد بأن...

لقاء معايدة في شفاعمرو بالميلاد المجيد ورأس السنة لقاء معايدة في شفاعمرو بالميلاد المجيد ورأس السنة 2018-12-26 | 15:02:13

قام ظهر اليوم الاربعاء وفدان كبيران من الطائفتين الاسلامية والمعروفية بدعوة من...

السكرتيرة العام لنقابة المعلمين : لن نسمح بإقامة امتحانات النجاعة الميتساف في المدارس" السكرتيرة العام لنقابة المعلمين : لن نسمح بإقامة امتحانات النجاعة الميتساف في المدارس" 2018-12-26 | 14:21:24

عقدت نقابة المعلمين العامة - الهستدروت مساء امس الثلاثاء، لقاء عاجل لكافة مدراء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مار يوسف الناصرة مدرسة تخليد ذكرى لقاء خريجين دهبر مريم وفاة أمر حظر نشر تفاصيل القتل المزدوج في قرية عبلين النابلسي ابراهيم محمد اطلاق نار اعمال مشينة قاصر جسر الزرقاء مشتبه شاب تمديد اعتقال شرطة محكمة منطقة حريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات حضانة بي توتي حيفا تحتفل احتفال اطفال تخريج اهالي امهات مشاركة واسعة القيعان احمد حورة ابو اعتداء شبان يهود بئر السبع الشاب الشرطة العلاج عربي النقب اعتقال شاب حافلة مدخل طبريا سكين تنفيذ عملية طعن شهيد حتراق حافلة اصابات دو شارع 6 قرب رهط الشيخ سلمان فضول البقيعة وفاة أول رئيس منتخب مجلس محلي فتاة اداريا اعتقال الناصرة استشهاد شهيدة نيتها تنفيذ عملية طعن افراج معتقلين ثلاثة كفر كنا شجار مع الشرطة اعتقال عامل من فلسطيني الضفةمصرع ريبال ابو جابر كفر قاسم اطلاق نار مدخل شرطة اسعاف اصابة بالغة عامل سقط حادث عمل ورشة بناء ارتفاع عن كفار سابا الناصرة مفرق تشويشات الكراجات عطل شارات ضوئية انقلاب سيارة ام الفحم حادث طرق شارع 65 اصابات نساء الشرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com