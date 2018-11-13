احتراق, سيارة, عضو, الكنيست, عبد, الحكيم, حاج, يحيى, امام, بيته,

شب فجر اليوم الثلاثاء حريق هائل في سيارة عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى امام بيته في مدينة الطيبة .

وقد اسفر الحريق عن اضرار جسيمة دون اصابات تذكر .واستنفر الاهالي والجيران الى المكان وعملوا على اخماد النيران في السيارة الى حين وصول سيارة الاطفاء .وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث للتاكد من سبب الحريق ان كان جراء تماس كهربائي او بفعل فاعل .