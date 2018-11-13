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اليوم - جولة ثانية من الانتخابات في 55 سلطة محلية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الثانية من الانتخابات للسلطات المحلية، حيث يتوجه الناخبون الى مراكز الاقتراع لاختيار رؤساء 55 سلطة لم يحصلوا على 40% من الأصوات خلال الجولة الأولى. 


وستفتح مراكز الاقتراع ابوابها اعتبارا من الساعة الواحدة من بعد الظهر وحتى الساعة العاشرة ليلا.


ومن بين المدن والقرى التي تجرى فيها الانتخابات , القدس, وايلات ورعنانا, وام الفحم, وبيت جن, وطمرة, وقلنسوة.


 كما يطلب الى الناخبين المفاضلة بين متنافسين في كفر قرع وكعبية طباش حجاجرة ودير الأسد وجولس والجش وغيرها بعد ان لم ترجح الجولة الأولى من الانتخابات كفة المرشحين فيها.




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